Dl PA, da Cdm via libera all’AI Hub per l’Africa

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto-legge sulle disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle Pubbliche Amministrazioni, viene dato il via libera, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, all’istituzione dell’Hub per l’Intelligenza Artificiale per lo Sviluppo Sostenibile.

L’innovativa iniziativa dell’AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile è stata introdotta dalla dichiarazione interministeriale del G7 su Industria e Tecnologia, adottata nel marzo 2024 a Verona e Trento. Promossa dalla Presidenza italiana del G7 in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), si inserisce nel quadro degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo del Piano Mattei, elaborato dal Governo italiano.

Il programma è finalizzato a promuovere lo sviluppo tecnologico a favore di imprese startup dei Paesi africani, facilitando alleanze imprenditoriali e con soggetti privati, con l’obiettivo di rafforzare gli ecosistemi locali di intelligenza artificiale in settori chiave come agricoltura, sanità, infrastrutture, istruzione, formazione, acqua ed energia.

Per il funzionamento del programma “AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile”, il decreto autorizza una spesa complessiva di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, provenienti dal programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2025. La sede sarà in Italia e vedrà la partecipazione di oltre 100 soggetti, tra governi, organizzazioni internazionali e aziende tecnologiche che hanno manifestato interesse a collaborare.