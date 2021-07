E’ morta Raffaella Carrà

Mondo della cultura e della televisione italiana in lutto. E’ morta oggi a 78 anni Raffaela Carrà. “Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”, afferma Sergio Japino. Un triste annuncio al quale si uniscono i nipoti Federica e Matteo, Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, gli amici di una vita e i collaboratori più stretti.

Regina della tv italiana, è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni sessanta fino a oggi. Durante la sua lunga carriera è diventata un’icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all’estero. Nel corso della sua carriera, come dichiarato da lei stessa in un’intervista, ha venduto oltre 60 milioni di dischi e, durante una puntata di Domenica In in cui era ospite, ha dichiarato di possedere 22 dischi tra platino e oro.