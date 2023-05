É morto Robert Lucas, Nobel per l’economia nel 1995

L’economia mondiale piange la scomparsa di Robert Lucas, premio Nobel per l’economia nel 1995, scomparso all’età di 85 anni. La sua morte è stata confermata dall’Università di Chicago, dove Lucas ha insegnato dal 1975. Lucas è stato uno dei maggiori esponenti della scuola di pensiero economica neoclassica, famoso per aver introdotto la cosiddetta “critica di Lucas” in uno studio del 1976. La sua ricerca ha dimostrato come le aspettative influenzino le decisioni economiche dei consumatori e delle imprese, e ha sostenuto che le politiche volte a spingere la disoccupazione sempre più in basso potrebbero ritorcersi contro chi le attua alimentando le aspettative di inflazione.

Lucas è stato un critico dell’economia keynesiana e della sua fede nell’intervento del governo per influenzare gli alti e bassi dell’economia. Il suo lavoro ha trasformato il campo dell’economia e ha avuto un impatto significativo sulle politiche economiche a livello globale. Lucas ha lasciato un’importante eredità di ricerca, insegnamento e leadership rivoluzionaria.

Nato nel 1937 a Yakima, Washington, Robert Lucas ha studiato all’Università di Chicago, dove ha conseguito una laurea in storia e un dottorato in economia. Dopo un periodo di insegnamento alla Carnegie-Mellon University, è tornato a Chicago, dove è diventato professore emerito. Lucas ha dedicato la sua vita alla ricerca economica, dimostrando come l’aspettativa delle persone abbia un ruolo cruciale nel determinare il comportamento economico. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la comunità economica internazionale.