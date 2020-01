Elezioni, in Emilia Romagna Bonaccini è davanti. In Calabria centrodestra stacca la sinistra

Seggi chiusi dopo il voto per le elezioni regionali. In Emilia-Romagna, secondo gli exit poll, il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini è avanti con percentuali tra il 47 e il 51%. Dietro la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni, al 44-48%. Terzo, staccato, il 5Stelle Simone Benini è tra il 2 e il 5. Vantaggio Bonaccini anche secondo gli intention poll Tecné per Rete4: Bonaccini è tra il 46,6 e il 50,5 per cento. Borgonzoni tra il 43,5 e il 47,5. In Calabria la candidata Santelli del centrodestra è davanti di 20 punti rispetto a Calippo del centrosinistra. Grande affluenza in Emilia Romagna, meno alta in Calabria.