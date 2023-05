Emilia Romagna, due miliardi per l’alluvione

Due miliardi di euro dal Governo per l’emergenza in Emilia Romagna. L’alluvione che ha fatto 15 morti e migliaia di sfollati. Tra le misure in discussione per far ripartire la Regione, stop ai mutui, cassa integrazione in deroga, indennità per gli autonomi, l’ipotesi della dad.

Governo e Regione sembrano muoversi di intesa, con il governatore della Emilia Romagna Bonaccini che ringrazia Giorgia Meloni per la celerità. Si discute invece sul commissario alla ricostruzione, sul modello di quello per il terremoto. Sulla stampa si legge dello stop leghista alla eventuale nomina di Bonaccini.

Domani nelle zone colpite dal maltempo è attesa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.