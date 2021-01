Evviva il cashback (sempre meglio che lavorare?)

Con un provvedimento che guarda al presente, ma che strizza già l’occhio al futuro, il Governo italiano ha deciso di investire 4,7 miliardi nella moneta elettronica per stimolare i consumi e contrastare l’evasione. E così, per riuscire ad incamerare tremila euro l’anno a spese degli altri contribuenti italiani, magari sentendosi anche “un po’ migliori” di loro, bisogna farsi carico di un impegno ridotto ma costante in modo da effettuare il maggior numero di operazioni con la carta di credito.

Al momento, il caffè al bar della mattina, le sigarette da dividere con gli amici e i 2 euro di benzina che consumo giornalmente per il mio motorino, mi collocano all’87millesimo posto in classifica, come certificato dalla relativa app, ma sono certo di poter fare ancora meglio con qualche acquisto mirato al supermercato.

E pensare che per quegli stessi soldi c’è ancora chi preferisce andare a lavorare per mesi invece di sostenere convintamente le nuove frontiere della modernità a 5 stelle.