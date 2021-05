Fedez spregiudicato. Conte, Letta e Di Maio inadeguati

Bell’imbroglio quello montato dallo spregiudicato Fedez il primo di maggio, proprio nel senso descritto dal Dizionario Devoto Oli: “faccenda o situazione equivoca”.

Allo stato degli atti abbiamo infatti soltanto alcune certezze:

1) Fedez ha usato il Palco di Piazza San Giovanni per attaccare un partito politico ed alcuni suoi esponenti senza alcun contradditorio

2) con uno sgangherato ragionamento ha deriso l’impegno contro l’aborto di Jacopo Coghe, vicepresidente di Vita e Famiglia, tirando in ballo un datato investimento azionario del Vaticano in una Casa Farmaceutica che produce la pillola del giorno dopo

3) ha esaltato, sempre senza contradditorio, la liberticida ed ideologica proposta Zan

4) si è presentato sul palco con un berrettino della Nike, in passato accusata di sfruttamento del lavoro minorile nel terzo mondo.

Ma non basta, lo stesso Fedez ha diffuso un audio di una telefonata registrata con dirigenti Rai, manipolata con tagli in modo tale da far apparire il contrario del vero contenuto della conversazione, e cioè che la RAI non intende censurare nessuno ma segnala che ci sono norme precise sul pluralismo e il diritto al contradditorio che è opportuno per tutti rispettare.

Nella completa latitanza degli organizzatori del concerto, e cioè CGIL CISL ed UIL, che almeno il Primo Maggio avrebbero dovuto pensare più ai disoccupati ed ai precari piuttosto che consentire comizietti a cantanti milionari (in Euro), il Primo Premio per avventate e temerarie dichiarazioni se lo sono guadagnati l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il neosegretario del Pd Enrico Letta, con roboanti affermazioni a difesa del povero perseguitato Fedez.

Se nei rispettivi incarichi presenti, passati e futuri è questo il modo in cui i tre Statisti (?) commentano quello che non sanno o fanno finta di non sapere, il giudizio (politico ) non può che essere: questi tre signori sono totalmente inadeguati a governare questo paese.