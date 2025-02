FUTURA Expo 2025, Brescia capitale italiana della sostenibilità

I motori sono ormai accesi per la terza edizione di FUTURA Expo, l’appuntamento di riferimento per l’economia sostenibile, promosso dalla Camera di Commercio di Brescia e da ProBrixia. Dal 7 al 9 marzo, il Brixia Forum diventerà il fulcro di un’intensa tre giorni di incontri, talk, eventi e opportunità di networking, rivolta a imprese, istituzioni e cittadini.

Con oltre 120 espositori, tra cui le più importanti realtà produttive del territorio e grandi brand nazionali, FUTURA Expo si conferma un punto di riferimento per chi guarda al domani con ambizione e responsabilità.

L’edizione 2025 si sviluppa attorno al concept “Voglia di futuro”, un invito ad agire da protagonisti nelle trasformazioni epocali che stiamo vivendo. Dopo il successo delle precedenti edizioni – nel 2023 la manifestazione ha accolto oltre 30mila visitatori, 270 eventi e 465 relatori – l’obiettivo rimane quello di consolidare il ruolo di FUTURA come catalizzatore di idee e innovazione.

FUTURA Expo: un evento strategico in un momento di transizione

“La terza edizione di Futura Expo avviene in un momento in cui gli orientamenti politici (non ancora quelli legislativi) sembrano indicare una forte correzione se non addirittura una retromarcia rispetto agli obiettivi di sostenibilità che fino a poco tempo fa sembravano definitivamente acquisiti”, dichiara Roberto Saccone, Presidente della Camera di Commercio di Brescia.

“Si sta passando dal furore ideologico che ha caratterizzato il passato ad un movimento di contrasto e contestazione che rischia di confondere gli obiettivi (condivisibili) di decarbonizzazione e lotta al cambiamento climatico con i mezzi ed i modi con cui si pensava di conseguirli, mezzi e modi che stanno rischiando di compromettere la capacità competitiva di interi settori economici”.

“Alle imprese manca quel regime di certezze normative che garantisce chiarezza e favorisce le scelte strategiche e gli investimenti. Per questa ragione dobbiamo restare focalizzati su innovazione, progresso e mercato, cercando di interpretare gli stili di vita e di consumo che stanno rapidamente cambiando ed ad essi ispirare i nostri prodotti e servizi”.

“Futura Expo è perciò ancora più importante di quanto non sia stata negli anni della ‘moda’ della sostenibilità. Da un lato rappresenta un momento di conferma dell’impegno delle imprese e della loro forte convinzione che il rispetto ambientale e l’impegno sociale sono parte delle sue responsabilità. Dall’altro, può essere la sede in cui conoscere i mega trend, confrontarsi sul futuro, approfondire e ricercare la compatibilità tra transizione ecologica e sviluppo economico”.

Anche Roberto Zini, Presidente di ProBrixia, evidenzia il valore dell’evento come piattaforma di dialogo: “FUTURA Expo sarà un’occasione di approfondimento sulle grandi trasformazioni del lavoro, con focus su inclusione, fragilità e fenomeno del lavoro immigrato. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo di giovani e donne, per esplorare le opportunità e le nuove dinamiche professionali”.

Un’azione di sistema per la sostenibilità

Le istituzioni giocano anche quest’anno un ruolo cruciale, Accanto alla Camera di Commercio di Brescia, partecipano il Comune di Brescia, la Provincia e la Regione Lombardia. La conferenza stampa del 19 febbraio, presso il Ministero del Made in Italy a Roma, vedrà la presenza del Ministro Adolfo Urso. Unioncamere, patrocinante dell’evento, terrà qui la sua Convention Nazionale 2025.

Tra i patrocini istituzionali figurano il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Partner di rilievo del progetto sono A2A, Confindustria Brescia, Fondazione Una e Feralpi Group, ai quali si aggiungono RSM e Consorzi Agrari d’Italia.

Grande attenzione sarà riservata alla comunicazione: il Gruppo Editoriale Bresciana e altri media partner, tra cui RAI, Radio24, Il Sole 24 Ore e SKYTG24, garantiranno ampia visibilità ai contenuti della manifestazione.

FUTURA Next Gen: i giovani al centro del cambiamento

Il futuro appartiene alle nuove generazioni e FUTURA Expo le pone al centro della scena con iniziative pensate per renderle protagoniste attive. Tra queste, FUTURAE HEROES e il POLITICSHUB, un’associazione apartitica che dal 2019 promuove il dibattito sulle grandi trasformazioni economiche e sociali.

Il format ispirato ai modelli americani vedrà giovani moderatori condurre panel con imprenditori e politici sui temi dell’innovazione tecnologica, digitale e green. Inoltre, la Talent di Maw coinvolgerà i ragazzi in laboratori e giochi esperienziali su temi come l’equilibrio tra vita e lavoro e l’inclusione lavorativa.

Il palinsesto: tra politica, impresa e scienza

FUTURA Expo ospiterà un ricco programma di eventi e talk con esponenti di spicco del mondo politico, economico, scientifico e culturale. Tra gli ospiti confermati: il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Ministro per gli Affari Europei e il PNRR Tommaso Foti, il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la Ministra dell’Università Anna Maria Bernini e il Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola (in videomessaggio). Presenti anche imprenditori e scienziati di fama internazionale, come il Nobel per la Fisica Andrej Gejm e la scienziata Amalia Ercoli Finzi.

Il dibattito sulla transizione energetica e digitale sarà centrale a FUTURA Expo. Tra gli incontri più attesi: “Le frontiere del digitale”, con i presidenti di ENEA, CNR e INFN; “Case Green: la sfida per le imprese”, con focus sulla normativa europea e le implicazioni per il settore edilizio; “Clean Industrial Deal”, con i primi bilanci sulle nuove politiche industriali europee; “Europa ed energia nucleare”, con il Ministro Pichetto Fratin.

Esperienze immersive e sostenibilità in mostra

FUTURA Expo offrirà esperienze immersive per tutte le età. Tra le attrazioni più innovative, uno spazio dedicato alla Vittoria Alata di Brescia, dove l’intelligenza artificiale permetterà ai visitatori di interagire con il simbolo della città. Inoltre, il padiglione A2A mostrerà la “Città sostenibile del futuro”, con il progetto di car sharing a guida autonoma sviluppato con il Politecnico di Milano.

Il Vegetal Pavilion: un’architettura sostenibile

Anche quest’anno il Vegetal Pavilion di FUTURA Expo rispetterà i più alti standard di sostenibilità. Il progetto, firmato dall’architetta Raffaella Laezza, prevede “ali” di bambù sospese, capaci di purificare l’aria, e un sistema di “green wall” con oltre 2.500 piante. L’iniziativa si inserisce nel solco dei grandi eventi internazionali, in linea con i temi dell’Expo di Osaka Kansai 2025. FUTURA Expo 2025: un appuntamento imperdibile per chi vuole essere protagonista del futuro.