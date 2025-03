Futura Expo 2025, inizia il conto alla rovescia

Si è svolta oggi la conferenza stampa di lancio di Futura Expo alla Camera di Commercio di Brescia, a sette giorni dall’inaugurazione della terza edizione della “esposizione bresciana più futuribile che c’è”. Presente il presidente Roberto Saccone (nella foto).

Dal 7 al 9 marzo l’evento dedicato all’economia sostenibile e alla transizione green attirerà migliaia di persona da tutta l’Italia, rendendo Brescia epicentro nazionale della cultura sostenibile. Tanti gli ospiti, dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al Premio Nobel per la fisica Andre Geim ed Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in Ingegneria aeronautica e consulente della Nasa, dell’Esa e dell’Asi.

La voce inconfondibile di Nada aprirà nella prima serata la terza edizione di FUTURA Expo con un live inaugurale da brividi, in collaborazione con il progetto Futurae Heroes di Music Innovation Hub.

Dove, se non all’Expo bresciana più futuribile che c’è, si potrà dialogare amabilmente con la Vittoria Alata interattiva sviluppata da InvisibleFarm, toccare con mano il futuro della guida autonoma in modalità car sharing, che A2A sta sperimentando a Brescia con il Politecnico di Milano e il Most, Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, simulare una sciata, visitare virtualmente Brescia o assaggiare le ricette del futuro?

Il tutto in un ambiente di grande impatto: si chiama “FUTURA Alata e Coltivabile” il padiglione che ospiterà l’Expo, (anche qui il link con la Vittoria Alata non è casuale), pareti green realizzate con 2.250 allori, 300 cespugli e 80 essenze arboree, wall in abete e canne di fiumi italiani riciclate dalle edizioni scorse. Un omaggio all’Expo giapponese di Osaka Kansai (aprile-ottobre 2025). Non a caso FUTURA è la prima Expo italiana che ha ottenuto, già nelle scorse edizioni, la certificazione Carbon Neutral.

Gli ospiti: Very Important People

Tanti i vip che arricchiranno il palinsesto di FUTURA Expo: il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Ministro per gli Affari europei e PNRR Tommaso Foti, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e Pina Picierno, vice presidente del Parlamento Europeo. In videomessaggio interverranno la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, Raffaele Fitto, vice presidente Commissione Europea.

Presenti gli Europarlamentari Isabella Tovaglieri, Annalisa Corrado, Massimiliano Salini e Benedetta Scuderi, il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, gli assessori di Regione Lombardia Simona Tironi, Giorgio Maione e Guido Guidesi, il Presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini e la sindaca di Brescia Laura Castelletti. Folta la rappresentanza degli imprenditori, come il presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta, il leader di Coldiretti nazionale Ettore Prandini, il presidente di Feralpi Group Giuseppe Pasini – da poco alla guida di Confindustria Lombardia -, l’AD di A2A Renato Mazzoncini, il Presidente di Unioncamere Andrea Prete, Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing imprese di Intesa Sanpaolo e Paola Lecci, Direttrice regionale Lombardia Sud di Intesa Sanpaolo e la Presidente di Women&Tech Gianna Martinengo.

Scienziati, divulgatori, personaggi di cultura, influencer

Numerose le menti illustri presenti a FUTURA Expo e tanti i linguaggi attraverso cui la cultura si diffonde. In Expo arriveranno Andre Geim, Premio Nobel per la fisica 2010 per gli studi compiuti sul grafene e la lievitazione diamagnetica, Amalia Ercoli Finzi, scienziata e prima donna italiana laureata in Ingegneria aeronautica, consulente della Nasa, dell’Esa e dell’Asi, insieme a sua figlia Elvina, Stefano Zecchi, filosofo, scrittore e opinionista, il saggista Roger Abravanel e Giorgio Metta, Direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.

E, ancora, Ermete Realacci, ambientalista e politico, Vito Mancuso, filosofo e teologo laico, Matteo Caccia, speaker e conduttore radiofonico, Carlo Ratti, docente alla Massachusetts Institute of Technology di Boston, architetto curatore della Biennale di Venezia e Kamiar Mohaddes, economista presso l’Università di Cambridge. Dal mondo social parteciperanno Vincenzo Schettini, il prof de “La fisica che ci piace”, e La Fiorellaia, la seguitissima flower designer bresciana.

FUTURA Expo vuole raggiungere tante tipologie di pubblico, dagli specialisti ai semplici curiosi e le famiglie. Per questo gli eventi sono pensati per differenti target con linguaggi adeguati.

“Il tema della sostenibilità, i valori legati al rispetto dell’ambiente e l’attenzione ad uno sviluppo armonico e inclusivo della società, sono argomenti che stanno diventando patrimonio della cultura popolare”, – dichiara Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio di Brescia. “Per questa ragione le imprese sono fortemente impegnate per contribuire, da protagoniste, alla crescita di un nuovo modello di sviluppo complessivo della nostra società.

Ma un cambio di modello di sviluppo così radicale deve prevedere la partecipazione di tutte le componenti della società, cittadini in primis, che possono con le loro scelte d’acquisto e i loro comportamenti individuali far accelerare un processo che non è più rinviabile.

Per questa ragione, Futura Expo è concepita anche per coinvolgere la gente, facendole vivere un’esperienza diretta riguardo alle migliori pratiche delle aziende in tema di sostenibilità, intesa sotto i suoi molteplici aspetti, nonché per avere un ampio panorama sulle innovazioni che caratterizzeranno la nostra vita negli anni a venire con alcune delle quali si potrà interagire anche divertendosi”.

“L’edizione 2025 di Futura Expo dedicherà un’attenzione speciale alla sostenibilità sociale e all’inclusione, attraverso una serie di eventi mirati. Uno dei momenti più significativi sarà la partecipazione della Si Può Fare Band, un ensemble musicale di grande valore, composto interamente da giovani con disabilità che suonerà l’inno nazionale e quello europeo durante la cerimonia di inaugurazione”, dichiara Roberto Zini, presidente di ProBrixia.

“Un altro punto chiave sarà il focus sul terzo settore, grazie alla collaborazione con la Fondazione Comunità Bresciana e la Fondazione Cariplo. Inoltre, Confcooperative contribuirà al dibattito sull’inclusione lavorativa, presentando un nuovo protocollo volto a favorire l’integrazione di persone con fragilità e disabilità all’interno delle imprese. In questo modo, Futura Expo 2025 rafforza il suo impegno nel promuovere la sostenibilità sociale, considerata il terzo pilastro della sostenibilità, accanto a quella ambientale ed economica”.

Focus famiglie

Ragazzi e famiglie con bambini saranno i benvenuti. Per loro tante occasioni ludiche come l’area gioco Un, Due Tramschool con il tram che presto arriverà in città, in cui cimentarsi in un quiz digitale, ma anche virtual tour e simulatori con l’AI.

Oltre all’isola dedicata alla Vittoria Alata interattiva – sviluppata da Invisible Farm – che prenderà vita e risponderà alle domande grazie all’intelligenza artificiale si segnalano – fra gli altri:

Laboratori e giochi per bambini di Fondazione Brescia Musei, che presenta anche lo speciale Passaporto culturale donato ai bambini e alle bambine che frequentano l’ultimo anno delle scuole primarie. Un lasciapassare che offre l’ingresso gratuito illimitato per sé e un accompagnatore fino al 2028, per favorire la fruizione ai Musei Civici di Brescia già dall’infanzia. Laboratori “Un giardino per le api” dove si può costruire un colorato giardino gradito alle api ispirato alle opere dell’artista Clare Celeste Börsch, e “Un albero per amico”, dove è possibile conoscere alcune piante maestose che crescono sul Castello di Brescia.

Esplorare il territorio bresciano con video immersivi a 360 gradi con gli speciali Oculus VR di Visit Brescia. E grazie al Photobooth AI si consentirà ai visitatori di scattarsi una foto con sfondi iconici di Brescia.

Laboratori di robotica e coding, realtà immersive e virtuali, simulatori di guida e di sci, Cartoon che prendono vita e ancora aree gioco interattive dedicate alla nuova e futurista linea del tram.

“Città sostenibile del futuro”: spazio in cui toccare con mano il futuro della guida autonoma in modalità car sharing, che A2A sta sperimentando a Brescia con il Politecnico di Milano e il Most, Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. A Brescia è stato compiuto il primo importante passo in questa direzione: una Fiat 500 elettrica ha percorso il suo primo chilometro in modalità di guida totalmente autonoma, dando il via a una sperimentazione innovativa.

“Il Custode”: il leone di due metri di altezza che guarda fiero la città e il futuro del land artist Matteo Cretti, allestito in corso Zanardelli a Brescia dal 7 al 9 marzo e successivamente collocata tra i boschi della Maddalena, la montagna dei bresciani. Realizzata in collaborazione con l’Associazione artisti bresciani (AAB).

Laboratori di robotica&coding con innexHUB: si potrà mettere alla prova il proprio livello di competenze digitali mediante il tool di self-assessment Digital Skill Voyager, mentre DreamPuzzle permetterà di sperimentare in prima persona i percorsi di robotica.

Momenti di assaggio dei prodotti tipici della cooperazione agricola bresciana e gli showcooking con i ristoranti stellati sulle ricette del futuro.

Next gen & scuole

Alle nuove generazioni sono dedicate numerose iniziative, con i giovani protagonisti in qualità di speaker, relatori e moderatori. L’obiettivo è stimolare una visione ottimistica, positiva e propositiva che faccia crescere la “Voglia di futuro”, cardine del concept 2025. Fra gli eventi young ci sono:

Futurae Heroes, spazio dedicato al progetto creato da Music Innovation Hub che coinvolge gli under 25 della talent factory che in questi mesi hanno interagito con imprenditori e professionisti e appreso come lavorare su progetti sostenibili. Ogni giorno nello spazio sarà possibile partecipare al silent party, in collaborazione con We Love Castello, (il 7 marzo dalle ore 14.00, l’8 e il 8 marzo dalle ore 11.00) in cui si alternano diversi dj da ascoltare esclusivamente attraverso le cuffie messe a disposizione degli ospiti, abbattendo l’inquinamento acustico. Fanno parte del programma di Futurae Heroes anche il concerto di apertura di Nada, il panel “Voglia di futuro” (8 marzo), il panel della Fondazione Una Nessuna Centomila in cui interverrà anche Paola Turci (8 marzo) e l’incontro con Fondazione Felicità (9 marzo). Inoltre il 7 marzo si terrà un Hackathon a cui parteciperanno 18 scuole e oltre 19 imprenditori.

Percorso Esperienziale sulla “Voglia di Futuro” con strumenti interattivi e intergenerazionali per esplorare le aspirazioni e le prospettive per il domani.

Politicshub: l’associazione, nata nel 2019 per dare voce alle nuove generazioni, guida un panel di altissimo livello su visione, innovazione tecnologica, digitale e green con un dibattito fluido e dinamico che si ispira ai format americani condotto dalle nuove generazioni.

Gen Z @ Work – Il futuro del mondo del lavoro: Un confronto su come rendere le proprie imprese attraenti per le nuove generazioni e realizzare un ambiente lavorativo davvero inclusivo, a cura di Maw S.p.A.

Incitement e la sostenibilità: La sostenibilità non riguarda solo l’ambiente, ma coinvolge ogni aspetto della nostra vita, richiedendo responsabilità personale nelle scelte quotidiane. Questo impegno si riflette in quattro dimensioni: personale, relazionale, sociale e ambientale. Incitement propone il Workshop: Abbiamo sempre voglia di futuro. Un impegno responsabile verso il bene. L’obiettivo è aiutare i giovani a riflettere sui valori che li guidano verso un futuro sostenibile e su come trasformarli in azioni concrete, sottolineando l’importanza del contributo di ciascuno per migliorare il mondo.

Smart Future Academy: Smart Future Academy nasce con l’obiettivo di creare una connessione concreta tra il banco di scuola e il futuro dei giovani, aiutandoli a orientarsi nel mondo del lavoro e dell’alta formazione attraverso esperienze pratiche e immersive. Per questo, all’interno dello spazio dedicato, in collaborazione con i Maestri del Lavoro, verranno offerti agli studenti simulazioni di colloqui di lavoro, un’attività pensata per dare loro un primo contatto diretto con le dinamiche di selezione e aiutarli a comprendere meglio le competenze richieste dal mercato.

Focus donne

Molti gli eventi in cui le donne sono protagoniste. Fra gli altri, l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, la Fondazione Una Nessuna Centomila (Presidente onoraria Fiorella Mannoia) interverrà con Paola Turci, cantautrice di fama nazionale, nel panel Dal silenzio all’azione: come le aziende possono agire e fare rete contro la violenza di genere e la violenza domestica per discutere con imprenditrici, manager e responsabili dei centri antiviolenza di Brescia. E ancora un panel su sostenibilità e innovazione tecnologica per un futuro responsabile guidato da Gianna Martinengo, imprenditrice e presidente dell’associazione Women&Tech, dedicata a fornire supporto e opportunità alle donne che lavorano nel settore tecnologico.

Focus convegni sul futuro delle imprese nella società

Fra gli appuntamenti da non perdere:

Ricerche e Innovazione per un Futuro Sostenibile: Maurizio Tira, già rettore dell’Università di Brescia e Presidente Consorzio GARR, dialogherà Maria Chiara Carrozza (Presidente CNR), Antonio Zoccoli (Presidente INFN) e Giorgio Graditi (Direttore Generale Enea).

Transizione energetica e decarbonizzazione con focus sulla Puglia, rappresentata dal presidente Michele Emiliano, con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il ministro Pichetto Fratin e Renato Mazzoncini, AD di A2A.

Case Green: la sfida per le imprese, l’opportunità per il Paese. Panel con la partecipazione di Roberto Saccone (Presidente CCIAA Brescia), le europarlamentari Annalisa Corrado e Isabella Tovaglieri, Michela Tiboni (Assessore all’Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile del Comune di Brescia) e Massimo Angelo Deldossi, presidente di ANCE Brescia.

Clean Industrial Deal: Una delle prime occasioni ufficiali per un primo bilancio di quanto emerso dai tavoli europei sul Clean Industrial Deal, presentato il 26 febbraio dalla Commissione Europea. Interverranno Mario Nava, Direttore Generale DG Employment – Commissione Europea, Paolo Bertuzzi, Amministratore Delegato e Managing Director Turboden, Monica Frassoni, Presidente European Alliance to Save Energy, Giuseppe Pasini, Presidente Confindustria Lombardia, Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A e Guido Guidesi – Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

Il futuro del mercato del lavoro: Si parla delle novità sul mercato del lavoro insieme a Roberto Zini (Presidente ProBrixia), Gaetano Quagliariello (Presidente Fondazione Magnacarta), Simona Tironi (Assessore Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia), Stefano Scarpetta (Direttore per il lavoro, l’occupazione e le politiche sociali dell’Ocse), Natale Forlani (Presidente INAPP), Ermete Realacci (Presidente Fondazione Symbola), Anna Nunzi (Head of Programmi per orientamento e occupabilità di Intesa Sanpaolo) e Andrea Poli (Assessore politiche del Lavoro Comune Brescia).

Sostenibilità e innovazione tecnologica per un futuro responsabile: Tavola rotonda con Gianna Martinengo (Imprenditrice DKTS, Presidente Associazione Women&Tech ETS), Adriano Ceccherini (Chief Business Officer, SAP Italia), Eliana Baruffi (Country Communications Manager, ABB Italy), Monica Casadei (Founder e Presidente Comitato Strategico, Iride Acque SB Srl), Mary Franzese (Cofondatrice e CMO, Neuron Guard), Valerio Galli (Studente di Dottorato in Fisica presso Politecnico di Milano & IIT), Linda Greta Dui (Assegnista di Ricerca Post-Doc), Andrea Esposito (Education Partner Sales Manager South East) e Lorella Bigatti (Amministratore Unico Nuovenergie Teleriscaldamento srl).

Il futuro è oggi ma non è come ce lo immaginiamo: Con la partecipazione di Giorgio Maione (Assessore Ambiente e Clima di Regione Lombardia), Roberto Saccone (Presidente Camera di Commercio di Brescia), Franco Gussalli Beretta (Presidente Confindustria Brescia e AD Beretta), Ettore Prandini (Presidente Coldiretti nazionale), Francesco Castelli (Rettore Università degli Studi di Brescia) e Giuliano Noci (Vice Rettore Politecnico Milano).

Spifferi Bresciani: Dialogo fra Emilio del Bono (Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia ed ex Sindaco di Brescia) e Roberto Capo (Attore e Insegnante di Improvvisazione Teatrale): Quiz in collaborazione con Orgoglio Bresciano per giocare con la storia di Brescia proiettata al futuro.

Imprese, istituzioni e media in rete

Accanto alla Camera di Commercio Brescia ci saranno il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia e Regione Lombardia. Come per ogni edizione è stata scelta una regione protagonista di una serie di incontri: quest’anno è la Puglia.

Unioncamere, che patrocina l’iniziativa, terrà a “FUTURA Expo” la sua Convention Nazionale 2025. Confermati i patrocini del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Partner

Intesa Sanpaolo rinnova la presenza come Main Partner all’edizione 2025 di Futura Expo, con incontri e interventi che si focalizzeranno su digitalizzazione, economia rigenerativa, riduzione dei consumi, transizione energetica e con particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani talenti. Partner storici A2A, Confindustria Brescia, Fondazione Una e Feralpi Group, ai quali si aggiungono RSM e Consorzi Agrari d’Italia.

Media partner RAI, Radio24, Il Sole 24 Ore, SKYTG24, Green & Blue (Repubblica), Gruppo Editoriale Bresciana.

INFO

FUTURA Expo si svolgerà dal 7 al 9 marzo dalle 9.00 alle 20.00 all’interno del centro fieristico Brixia Forum di via Caprera, a Brescia.

Ingresso gratuito. È possibile prenotare il proprio biglietto sul sito futura-brescia.it.

Servizio navetta gratuito. Sarà attivo un servizio navetta A/R completamente gratuito nei giorni di venerdì 7 e sabato 8 marzo dalle 8.30 alle 17.00 dalla Stazione ferroviaria (portici) al Brixia Forum con cadenza ogni 15 minuti. Il servizio è dedicato prioritariamente alle scuole e agli studenti ma aperto anche ai visitatori generici.

Il palinsesto è in continuo aggiornamento sul sito dell’evento.