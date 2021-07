Giù le mani dai bambini: mi scrive la signora Judit Varga, ministro della giustizia ungherese

Come è noto mi sono fatto tradurre a suo tempo dall’ungherese in italiano il testo della normativa ungherese che riguarda la protezione dei minori, per verificare la fondatezza delle pesanti accuse nei confronti della Ungheria di tanti paesi europei, tra cui l’Italia, che hanno definito vergognosa quella legge.

Nel testo ho trovato soltanto principi di buon senso, certamente sgraditi a chi pensa si possano indottrinare i bambini alla ideologia LGBT, scavalcando le famiglie, sin dalla prima elementare: principi che il ministro della Giustizia ungherese Judit Varga ha avuto la cortesia di ribadirmi nella lettera che pubblico di seguito.

Da sempre appartengo all’area politica popolare, liberale, di ispirazione cristiana, non sono Sovranista ed il mio punto di riferimento è il Partito Popolare Europeo.

Sono arciconvinto che i tre grandi democratici cristiani fondatori dell’Europa, De Gasperi, Schuman ed Adenauer non avrebbero nulla da eccepire sulla legge ungherese, molto invece sugli anatemi pretestuosi contro chiunque non si allei al pensiero unico LGBT.

E non mi si venga a dire che quei giganti della storia e della politica appartengono ad un’epoca passata, da cancellare, come il passo del Vangelo di Marco (9.42): “Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina di mulino e sia gettato in mare”.

Fermo restando che i maggiorenni hanno tutti i diritti di esercitare liberamente la loro sessualità, senza subire nè violenze nè discriminazioni, ma senza pretendere di reprimere penalmente chi non la pensa come i militanti LGBT su questioni fondamentali come l’adozione dei bambini e la ignobile pratica dell’utero in affitto.