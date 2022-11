gooDGame, la serie sul gaming targata Dolce&Gabbana e Mkers

Mkers è una nota eSports company italiana. Fondata nel 2017, oggi conta più di 40 campioni di diverse nazionalità specializzati in 12 titoli di gioco. Ieri è arrivato l’annuncio di una partnership con Dolce&Gabbana per la realizzazione della serie “gooDGame”.

In otto episodi gli spettatori potranno conoscere da dietro le quinte quattro team di gamers internazionali e la loro vita quotidiana spesa nelle relative Gaming House. Mkers, Darkzero, Mibr e Scarz sono le squadre coinvolte in uno dei primi progetti che unisce diverse eSports company da tutto il mondo. Le metropoli di provenienza dei team infatti, sono rispettivamente Roma, Las Vegas negli Stati Uniti, San Paolo in Brasile e Kawasaki in Giappone.

Il debutto di “gooDGame” è in programma il 4 novembre sul sito web e sul canale YouTube di Dolce&Gabbana, che per l’occasione lancerà una Collezione Speciale in edizione limitata dedicata ai gamer. Anteprime? Per ora nessuna, ma sarà svelata integralmente durante il primo episodio della serie.