Per gli scommettitori, la kermesse di Sanremo si sta chiudendo. Marco Mengoni con la sua “Due vite” viene dato come favorito per la vittoria, a 1,55. Secondo, la sorpresa del Festival, Mr. Rain, dato a 3,50. Dalla quarta posizione è passato alla seconda posizione. Ultimo, con “Alba”, è terzo, a 4,00. Ovviamente com’è d’obbiligo con le scommesse il vero vincitore di Sanremo lo scopriremo solo dopo la vittoria finale. Mengoni incrocia le dita. Sanremo però ha anche un altro premio molto ambito, quello della Critica, intitolato a Mia Martini. Colapesce e Dimartino sono al top di questa classifica, a 1.80. Poi Gianluca Grignani a 2,25 e Madame a 5,00.