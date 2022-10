I numeri da urlo della VeniceMarathon 2022

Il 23 ottobre si terrà la 36esima edizione della UYN VeniceMarathon, uno degli eventi del settore più attesi a livello mondiale. Dopo due anni difficili a causa del Covid, la partecipazione di concorrenti e sponsor torna a crescere rispetto al 2019. Il percorso inizia a Stra, nel padovano, attraversa la Riviera del Brenta passando per i comuni di Fiesso D’Artico, Dolo e Mira. Entra poi nel centro di Mestre e, infine, arriva in una delle città più belle del pianeta: Venezia.

Territorio e partecipazione

Il legame con il territorio è un aspetto che Lorenzo Cortesi, managing director della kermesse, ama ribadire. Parliamo delle classiche Alì Family Run, le corse di promozione sportive dedicate alle scuole, che, dopo vent’anni di attività, quest’anno si svolgono in ben 5 comuni: Portogruaro, Chioggia, San Donà del Piave, Dolo e Mestre. Nel 2022 sono stati abbinati anche la Jesolo Moonlight Half Marathon e il Lido Venice BeachTrail.

“Abbiamo inserito una nuova gara, la UYN Venice Half Marathon, che in pochissimi mesi ha bruciato i 2.000 pettorali a disposizione. Dopodichè abbiamo assistito al sold out (6.500 pettorali) della 10K e siamo in dirittura d’arrivo anche nella maratona, dove puntiamo a 6.500 iscritti”, dichiara soddisfatto Cortesi. “A questi 15.000, dobbiamo aggiungere i partecipanti delle 5 tappe delle Alì Family Run – aggiunge – che, stando alle stime, quasi sicuramente raggiungeranno quota 20.000″.

Imprese e sponsor a VeniceMarathon

Quest’anno si terrà anche la prima edizione della Banca Ifis Corporate Cup. Si tratta di “una gara nella gara dedicata alle imprese scelgono lo sport come momento per consolidare il gruppo all’interno di aziende, gratificare i dipendenti e creare nuove occasioni di business-to-business”, spiega Cortesi.

Cortesi spiega anche quali sono gli sponsor internazionali, HOKA, UYN e BMW, “ai quali si abbinano marchi molto forti sul mercato italiano come San Benedetto, Dole, Bavaria, ProAction, Shokz e aziende leader del territorio come Alì, Banca Ifis, Palmisano, Morato Pane e ChainOn”. Anche i media partner sono di primo livello, parliamo del Corriere dello Sport, Tuttosport, SportEconomy, Il Gazzettino, RDS e Rai Sport.