Il Liverpool sbarca sul Meta Avatar Store

Metaverso? Sì, subito. Così il Liverpool, una delle società più gloriose della storia del calcio, ha lanciato il proprio merchandise virtuale sul Meta Avatar Store. Chi prima del club inglese? Prada, Balenciaga e altri simili. Non proprio dei paragoni da poco. Non a caso, è addirittura il primo in Premier League, il campionato più all’avanguardia per quanto riguarda le innovazioni di ogni genere. Fatta eccezione per il Var, arrivato tardi e mal sopportato.

L’aspetto divertente è che i fan potranno personalizzare i propri avatar con i colori del club su Instagram e Facebook, piattaforme del gruppo di Zuckerberg. Al momento, l’esclusiva collezione è disponibile in Regno Unito, Italia e Spagna, ma anche in Canada, Messico Thailandia e Stati Uniti. Ennesima dimostrazione che, ormai, il calcio è business e ha una dimensione globale.

“È una fantastica opportunità per la nostra fanbase globale di interagire digitalmente con il Liverpool Football Club e creare i propri avatar con i nostri colori”, ha dichiarato Drew Crisp, SVP digital del Liverpool FC. “Abbiamo più di 70 milioni di supporter che seguono i nostri canali Facebook e Instagram in tutto il mondo e non vediamo l’ora di vedere molti dei loro avatar indossare il nostro iconico kit o abbigliamento lifestyle”, ha concluso Crisp.