Il Napoli vince lo Scudetto, campioni d’Italia

Il Napoli ha vinto il campionato di Serie A 2022/2023. Con il pareggio 1-1 a Udine, la squadra di Luciano Spalletti ha coronato il sogno di una intera città completando il suo percorso verso lo Scudetto. Tornano gli anni dei precedenti trionfi, l’era di Diego Armando Maradona, i primi due Scudetti, i trofei in Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il Napoli ha vinto portando a casa partite chiave della stagione e con un team di giocatori, allenatore e dirigenti che ieri è esploso di gioia negli spogliatoi. I festeggiamenti a Napoli erano stati solo rimandati la settimana scorsa, dopo settimane di fermento, preparativi e aspettative. Quando la matematica vittoria è arrivata, l’esplosione di gioia è stata enorme.

Il significato del terzo Scudetto per il Napoli e la città non riguarda solo il calcio, il futuro della squadra e le prospettive per le prossime stagioni. Riguarda il futuro di una città culturalmente sempre più vivace, dei film e delle serie celebri come Mare Fuori, la città più giovane d’Italia, il nostro Sud che tra mille problemi e lati oscuri – la sparatoria con un morto di questa notte – ancora e sempre è capace di alzare la testa. Il Napoli di Maradona, gli aneddoti di infanzia e gioventù legati al tifo per gli azzurri fino al cammino trionfale della “banda Spalletti” sono i temi del nuovo libro di Gaetano Quagliariello “Scusa papà ma tifo Napoli” edito da Rubbettino e in libreria nei prossimi giorni.