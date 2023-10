Il Nobel per la medicina ai genitori del vaccino contro il Covid

La nostra copertina di oggi la dedichiamo ai due scienziati, Katalin Karikó e Drew Weissman, ungherese e statunitense, che hanno vinto il Premio Nobel per la Medicina. I due scienziati hanno sviluppato gli studi utili a trovare i vaccini contro il Covid. Solo nel primo anno di vita, i vaccini hanno salvato milioni di vite umane. Grazie a questi studi, infatti, iniziati molti anni prima, è stato possibile sviluppare vaccini efficaci, che non impediscono l’infezione ma riducono di molto i rischi di sviluppare le forme più gravi della malattia che possono portare alla morte. E grazie ai progressi su l’mRna verranno studiati altri vaccini terapeutici contro il cancro e le malattie che affliggono i paesi poveri. È un Nobel per la scienza, per la vita, contro le false accuse dei negazionisti che ancora circolano contro i vaccini.