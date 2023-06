Il Salone del Libro di Kiev agli intellettuali: Agite!

La direttrice del Salone del Libro di Kiev, Yulia Kozlovets, rivolge un appello al mondo intellettuale. “Senza le vostre armi semplicemente l’Ucraina sarebbe stata spazzata via. Anche noi vogliamo la pace, ma stiamo difendendo il nostro diritto a vivere liberi. Gli intellettuali che sono figure pubbliche hanno un grande peso nelle democrazie evolute. Sono stufa di aprire giornali e siti internet e vedere persone intelligenti e influenti coltivare il dubbio in pubblico, dubbi che sono, in questo contesto, pericolosi e ingiusti. Bisogna agire, istituire una rilettura della Storia anche culturale, dare spazio alle voci ucraine, capire che la nostra è una lotta progressista, di decolonizzazione, di libertà”. #BookArsenal