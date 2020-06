Il sogno di un’Università per lo sviluppo: alla Luiss con Rosario Romeo 

Parte Prima

La fase della troppo breve vita di Rosario Romeo in cui egli si dedicò alla creazione e al successo della Luiss copre un arco di ben cinque anni: dal 1979 al 1984. E furono quelli, per lui, anni di impegno intensissimo non solo sul piano operativo, ma anche – oserei dire – su quello delle emozioni. Emozioni legate dapprima all’audacia della sfida che l’idea comportava, poi al manifestarsi graduale di difficoltà crescenti, non tanto pratiche quanto legate all’evidente malavoglia e insufficienza del mondo dell’industria a svolgere il ruolo che il progetto di una Università di eccellenza loro richiedeva.

Sull’impegno e sul travaglio di Rosario Romeo in quegli anni, caratterizzati in Italia dal clima plumbeo ereditato dal decennio precedente – dalla contestazione all’assassinio di Aldo Moro – io posso aggiungere una testimonianza solo parziale, relativa agli anni successivi al 1980 quando, durante lo Straordinariato, incominciai a insegnare alla Luiss come Professore incaricato, e il mio sodalizio con Rosario Romeo divenne un fatto ancor più intenso e quotidiano di quanto non fosse stato sino ad allora.

Questo sodalizio aveva infatti un lungo e forte antecedente, che risaliva addirittura al 1956, ma che si collega intellettualmente al suo successivo impegno per la creazione nel Centro-Sud di una università sostenuta dal mondo dell’industria. È infatti nel 1956 che, in dissenso col PCI sull’atteggiamento di fronte alla crisi polacca, che precedette quella più clamorosa di Novembre, in Ungheria., e dopo aver quindi lasciato la mia collaborazione a Paese Sera, ero stato reclutato quasi di forza nel gruppo di Nord e Sud. Mi ci scaraventò lo studioso crociano Raffaello Franchini, di cui – da buon marxista quale continuavo a dichiarami, per quel che riguardava “l’analisi del reale” – seguivo a tempo perso un corso di Filosofia della Storia.

Ma il 1956 fu anche l’anno in cui Rosario Romeo pubblicò su Nord e Sud in due corposissime puntate il saggio su “La storiografia politica marxista”, con cui si compie la sua rottura con quella ampia parte del mondo accademico in cui l’egemonia gramsciana sembrava essere indiscutibile; sembrava – per usare un’espressione dello stesso Romeo – “fare parte della storia sacra”. Quelle 60 pagine decisamente anticonformiste spiegavano già la Movitazione politica che sarà dietro la sua idea di dar vita ad università diversa da quelle di cui egli – da Rettore della Luiss – traccerà un terribile ritratto dopo l’assassinio di Vittorio Bachelet.

Quel saggio fu però notato anche da molto lontano, dallo storico dell’economia dell’Università di Harvard, Aleksandr Gerschenkron, di cui si diceva che leggesse diciotto lingue, cui non sfuggì quanto esso costituisse, in Italia e per quei tempi, un evento politico-culturale “di rottura”, e ne scrisse in un suo importante libro, di cui tornerò a fare cenno a proposito del rapporto tra Romeo e la “Libera Università” che egli aveva tanto contribuito a creare.

Il dibattito sul Marxismo e sullo sviluppo

Soprattutto, quel saggio fece di Nord e Sud un punto di riferimento non più aggirabile nel dibattito politico-intellettuale italiano. E le due stanzette in cui aveva sede la redazione del mensile coraggiosamente lanciato da Francesco Compagna meno di due anni prima, nel Dicembre 1954, divennero in maniera del tutto spontanea un cenacolo politico-filosofico, una sorta di seminario permanente di dibattito dall’approccio e dal livello culturale del tutto improbabili ed inaspettati nella depressissima Napoli di quegli anni, in cui dominavano i monarchici di Achille Lauro. Ovviamente – anche se lui, Rosario Romeo, non era presente a Napoli che saltuariamente – le sue tesi alimentarono e dominarono le discussioni tra i collaboratori della rivista ed i molti amici che, dopo le ore di ufficio, si riunivano nelle due stanzette della redazione. Per più di un anno non si parlò quasi d’altro, anche perché il mondo veniva scosso da eventi la cui portata storica era evidente, come la rivoluzione ungherese e la crisi di Suez e del colonialismo, che mettevano a dura prova gli schemi analitici della cultura e soprattutto della storiografia marxista.

Il ricordo di quelle serate è per me indelebile, anche perché avevo solo 18 anni, e in quel gruppo mi sentivo uno scolaretto. E poi perché il dibattito sul saggio di Romeo investiva in pieno le mie precoci convinzioni. Ma non ci volle molto perché notassi come la critica di Romeo alla storiografia marxista fosse meno radicale di quanto non fosse la critica di Franchini al marxismo tout court. E poi, io mi ero appena iscritto all’Università, con l’obiettivo di laurearmi in Ingegneria aeronautica: il che – fu lo stesso Romeo a sottolinearlo, in maniera che trovai incoraggiante – non era per niente lontano né dai problemi di Napoli, né dalla questione meridionale, problemi e questione su cui egli era fortemente impegnato, culturalmente e politicamente. E che erano al centro degli interessi di Compagna e della rivista. Su questi temi, peraltro, ci si concentrò ancora di più dopo che Romeo ebbe consegnato a Compagna un altro suo fondamentale scritto su “Problemi dello sviluppo capitalistico in Italia dal 1861 al 1887”, che Nord e Sud pubblicò, quasi soffocando sotto le sue 87 pagine, anch’esso in due puntate successive. Erano insomma argomenti che tornavano spesso nei discorsi di Romeo, e che si ritroveranno cinque anni dopo nella sua “Breve storia dell’industria italiana”.

A Nord e Sud, in molte lunghe serate, potemmo così godere del privilegio di imparare dalla sua viva voce quanto non immaginavamo nemmeno si potesse raccontare su come Napoli fosse stata , al cento dell’industria del volo sin dai suoi inizi e come poi avesse partecipato ai suoi rapidissimi sviluppi durante sia la Prima che la Seconda guerra mondiale. Il tutto con una dovizia di particolari, che sorprese lo stesso Compagna, che pure conosceva a fondo Napoli e il Mezzogiorno; particolari che andavano dal numero degli aerei prodotti nel corso di tre fasi successive di sviluppo al ruolo di Nicola Romeo, l’ingegnere napoletano suo omonimo, che poi creerà l’Alfa Romeo, ma che nel 1923 aveva fondato, a Pomigliano d’Arco, l’IMAM, le Industrie Meccaniche ed Aeronautiche Napoletane. E ancora, dal tipo di velivoli prodotti al loro impiego sia civile che militare; dai risultati ottenuti nelle operazioni belliche alle aspettative legate al recente passaggio dai motori a pistoni a quelli a turboelica.

Da lui appresi persino del diverso stadio di sviluppo in cui si trovavano l’industria degli aerei, già allora più o meno in una fase di maturità, e quella dei motori aerei, che invece stava allora per aver una rivoluzione tutta sua, dovuta dalla piena accettazione del motore a getto per gli aerei sia militari che civili. E fu sempre da lui che ebbi la mia prima idea su quanto si sarebbe potuto realizzare in futuro grazie al fatto che l’anno precedente, 1955, a rilanciare l’industria aeronautica del Sud, ribattezzata col nome di Aerfer era intervenuta, la Finmeccanica, cioè lo Stato, con un effettivo disegno di politica industriale.

Scoprii infine che, pur nell’impianto ideologicamente e politicamente liberale, che era quello del gruppo di Nord e Sud, Rosario Romeo era – peraltro insieme allo stesso Compagna, le cui idee conoscerò molto bene nei quindici anni in cui sarò suo Assistente all’Università, ed a Giuseppe Galasso, l’altra grande personalità del gruppo – un tenace assertore del ruolo dell’industria pubblica. E lo rimase sempre, anche negli anni in cui tentava, da Rettore, di creare insieme a Guido Carli, e ad esponenti importanti del mondo dell’industria privata, una università liberata dal conformismo prevalente negli ambienti accademici ed editoriali. Lo rimase con passione, e con espressioni di crescente preoccupazione man mano che si moltiplicavano, nel corso degli anni, gli ostacoli all’azione delle Partecipazioni Statali, soprattutto nel Mezzogiorno.

Una università per lo sviluppo

Della Luiss, in termini concreti, Romeo mi parlò per la prima volta solo molti anni dopo, negli anni ’70. Ma accadde durante una conversazione che si collegava direttamente alle cose di cui egli ci parlava nelle serate a Nord e Sud; una conversazione sull’industria aeronautica nell’Italia centro-meridionale, che si era allargata tanto da toccare il tema delle attività produttive indotte nella zona di Pasadena, in California, dalla ricerca svolta in una istituzione scientifica, il Jet Propulsion Laboratory. Fu in quell’occasione che mi divenne chiaro come Romeo concepisse la Luiss come una sorta di spoletta d’innesco di un fenomeno socio-economico analogo, anche se forzatamente dissimile e su scala ridotta, a quelli verificatisi spontaneamente non solo nella stessa Pasadena, ma anche e soprattutto lungo l’asse della “route 128”, che collega il MIT di Boston con lo yard di Harvard, a Cambridge, nonché in quella che diventerà più tardi la famosa Silicon Valley.

Ciò collimava con il fatto che in Italia – attorno alla metà degli anni sessanta – si era esaurita la possibilità per il sistema industriale di progredire tecnologicamente, come aveva fatto dalla fine della seconda Guerra Mondiale in poi, solo attraverso l’acquisto o l’imitazione di brevetti esteri. E era diventato facilmente intuibile che essa, man mano che i vari settori prendevano atto di aver recuperato tutto o quasi il ritardo accumulato negli anni dell’autarchia, sarebbe entrata in una fase in cui la spesa per la ricerca era destinata ad accrescersi rapidamente. E ciò lasciava sperare il verificarsi di fenomeni come quelli visti negli Stati Uniti, di sviluppo delle attività produttive innescato dalla integrazione e dalla collaborazione con istituzioni di ricerca.

Rosario Romeo, aveva trovato di qualche interesse il libro in cui anni prima avevo esposto questa mia ipotesi, e aveva voluto che ne parlassimo a fondo. Era evidente che l’esempio americano apriva nuovi spunti alla riflessione sullo sviluppo del Mezzogiorno, e un nuovo filone al pensiero meridionalista. E ciò anche perché era ispirandosi a tale modello che un paese come Israele che aveva fino allora puntato soprattutto sul settore agricolo, ma date le povere caratteristiche del territorio aveva grandissimo bisogno di un modello di industrializzazione totalmente nuovo, era riuscito a dar vita, attorno al Weizmann Institute of Science ad un fenomeno di cui ironicamente si discuteva se dovesse esser detto “Route1,28” oppure “Route 12,8”. E questo aveva fatto si che, attorno al 1970, non fosse più vero quel che lo stesso Romeo aveva sottolineato vent’anni prima, relativamente alla grande peculiarità – nel quadro dei paesi economicamente avanzati – del soggetto politico nato con il Risorgimento nazionale: “in un paese povero di territorio e di risorse naturali e sottoposto ad una fortissima pressione demografica come l’Italia è riuscito, unico tra quelli dell’area mediterranea, a creare un grande apparato industriale e una civiltà urbana altamente sviluppata, che in gran parte del paese ha diffuso più civili e indipendenti rapporti tra gli uomini e le classi, una più moderna concezione della vita, una più larga partecipazione degli italiani ai beni materiali e morali del mondo moderno”. Grazie al modello di sviluppo trainato dalla ricerca, applicato da Israele, l’Italia non è più l’unico paese moderno del bacino Mediterraneo.

Per di più, l’investimento nei laboratori di ricerca richiedeva capitali molto meno ingenti di quelli che sino allora si era pensato fosse necessario investire nel sistema industriale del Sud Italia, per avviare processi di sviluppo a carattere autopropulsivo, anche se non autonomo, anzi fortemente complementare a quanto accadeva nei paesi e nelle regioni più avanzate.

E fu proprio discutendo di quel mio libro, e dei fenomeni che esso analizzava, che Romeo mi disse della sua totale sfiducia nel fatto che l’università pubblica potesse, come centro di ricerca e formazione, avere più alcuna funzione trainante nello sviluppo del paese. E di come, col progetto della Luiss, egli provasse a contrastare, nel limite delle sue personali forze, questo declino.

E non si sbagliava. Perché quel libro porto ad un altro risultato: il cosiddetto “emendamento Compagna” alla Legge per il Mezzogiorno, in virtù del quale le provvidenze previste per i nuovi investimenti produttivi nel Sud venivano estese anche ai laboratori di ricerca. E fu un cambiamento importantissimo, i cui effetti positivi si sono moltiplicati nel corso degli anni successivi.

Ad approfittare di questa nuova possibilità, però, non furono quasi mai le università, che pure sarebbero la sede naturale dell’attività di ricerca scientifica e tecnica, bensì aziende pubbliche e private che crearono, più spesso ampliarono o semplicemente trasferirono nella cosiddetta “Zona Cassa”, le loro attività di ricerca. Nacquero o crebbero così, moltissimi laboratori per l’innovazione scientifica e tecnologica. Ad esempio, in campo tanto diversi come quello medico e quello aeronautico, nella zona di Pomezia, che dista solo una trentina di chilometri da Roma, ma era già in “Zona Cassa”. E poi l’Area della ricerca di Napoli, il CSATA di Bari, e più tardi la cosiddetta “Etna Valley”, ma soprattutto l’ELASIS. E questo centro di ricerca creato a fianco dell’Alfa Sud di Pomigliano d’Arco, in seguito svilupperà – tra molto altro – anche la tecnologia del motore Fire, la carta vincente con cui molti anni dopo Sergio Marchionne riuscirà a ottenere il sostegno politico ed economico di Barack Obama per il salvataggio dalla Chrysler. Si è trattato indubbiamente di successi non trascurabili, ma di successi legati al mondo aziendale, mentre il sistema universitario meridionale confermava il desolato giudizio di Romeo sulla perdita di ogni capacità di svolgere un ruolo trainante nello sviluppo economico e sociale.

Questo suo pessimismo si rafforzo chiaramente negli anni successivi, gli stessi anni in cui egli venne coinvolto sempre più a fondo nella vicenda della Luiss. E fu quella la molla che lo indusse a suggerirmi che era proprio un’università privata e legata al mondo dell’imprenditoria il posto a me adatto, e dove avrei potuto trarre miglior frutto dai miei studi di politica industriale. Romeo mi diede perciò un’immagine positiva della Luiss di cui, dopo l’esperienza dell’istituto Universitario europeo di Firenze, era diventato Rettore. Me ne parlò in termini che mi fecero capire quanto egli tenesse a fare della ex-Pro Deo non solo un centro di eccellenza, ma anche uno strumento di progresso per il Mezzogiorno, e finalizzata a creare nel Mezzogiorno un nuovo tipo di intellettuale, capace di contribuire ad una più rapida crescita economica e civile del Sud.

Tra impegno e sfiducia

Negli anni successivi quando, con l’incarico alla Luiss, la mia frequentazione con Rosario Romeo divenne ancora più intensa, mi fu evidente come il suo giudizio sullo stato del sistema universitario pubblico non fosse cambiato. Eppure, pur non sapendo quanto possa essere significativa, posso dare testimonianza personale del fatto che egli non mi ha mai scoraggiato dal proseguire nella carriera accademica, una carriera – egli ebbe a dire una sera, durante una conversazione con Nello Ajello, un giornalista dell’Espresso che era stata un’altra “colonna” di Nord e Sud – che a partire dalla fine degli anni sessanta si era “drammaticamente svalutata”. Ma non mi incoraggiò nemmeno; come se non volesse prendersi la responsabilità di farmi abbandonare la linea di mantenermi aperte altre strade nella vita, come la posizione all’OCSE, che dal 1970 al 1980 mi aveva consentito di vivere a Parigi con tutti gli ingiustificati privilegi retributivi e fiscali legati allo status diplomatico.

In altri termini, sulla questione universitaria italiana, mi parve insomma che Rosario Romeo fosse addirittura lacerato. Da un lato egli dedicava gran parte delle sue forze al tentativo di fare della Luiss un vero centro di eccellenza, dall’altro sembrava dubitare che ciò fosse possibile. E ciò almeno dopo il 1980, anno a partire dal quale può avere inizio una mia testimonianza diretta del ruolo che egli ebbe in questa istituzione: non quindi nel periodo della sua creazione, bensì nella fase in cui maturano gli eventi che portarono alla sua rinuncia al ruolo di Rettore ed alla prova definitiva di come – nel quadro generale del degrado culturale e morale della società italiana – non fosse sufficiente, e neanche veramente possibile, chiudersi in una università privata, come fosse uno di quei monasteri che per secoli, dopo le invasioni barbariche, ospitarono le élites colte romana e cristiana.

Ciò appare evidente anche dai suoi scritti politici di quegli anni, apparsi principalmente sulle colonne del Giornale di Indro Montanelli. Molti di essi sono dedicati alla questione universitaria, e sono assai spesso aspramente critici. Eppure, si trovano in essi non pochi spunti e suggerimenti su come dare risposta alle insufficienze più gravi, se non un tentativo di teorizzare un possibile rimedio a quella situazione. Ma non c’è, in questi articoli, non si dice una teorizzazione, ma neanche un accenno all’ipotetico ruolo che le università private avrebbero potuto svolgere a tal fine.

E significativa mi pareva, del resto, anche la posizione amministrativa di Romeo; cioè il fatto che neanche nella fase in cui egli aveva il principale ruolo simbolico e di garanzia, nonché scientifico e didattico, della Luiss, cioè nel periodo in cui ne fu Rettore, egli abbia mai pensato di trasferire formalmente la propria posizione di titolare di cattedra dalla facoltà di lettere della Sapienza alla Facoltà di Scienze Politiche dell’ateneo di viale Pola; segno di un attaccamento che nei primi tempi mi parve di tipo sentimentale, ma che invece finii per considerare come la prova del suo radicato convincimento che in un paese in cui si vuole che regni la libertà di pensiero e il pieno sviluppo della personalità dei suoi giovani, il ruolo educativo, e di formazione delle élites che da esso dovrebbe discendere, non possa fondamentalmente, se non esclusivamente, essere che un compito dello Stato.

La controversia sui poteri delle Facoltà

Come è stato già ricordato in altre relazioni, alla Luiss, in quegli anni, apparve appieno quanto fosse difficile la conciliazione tra due visioni – una aziendale e l’altra istituzionale – dell’università. Infatti, il nuovo statuto adottato dalla Luiss nel 1981 lasciava indubbiamente al riguardo spazi interpretativi abbastanza ampi, fino all’ambiguità.

Ma era un’ambiguità che consentiva a questo strano ibrido di funzionare, come dimostravano i fatti. Da un lato, Romeo, negli anni in cui fu Rettore, vide sistematicamente accolte dal Consiglio di Amministrazione tutte le proposte deliberate dai Consigli di Facoltà dell’Ateneo. Ma d’altro canto, una inconciliabilità di fondo restava, e finì per provocare una crisi quando il disaccordo giunse a toccare un punto che per Romeo era più complesso di come non apparisse agli esponenti del mondo dell’industria: il rapporto tra i poteri decisionali del Consiglio d’Amministrazione e quelli delle Facoltà in una materia di cruciale importanza quale era la chiamata e l’assunzione in servizio dei docenti di ruolo. Man mano che era cresciuto l’impegno della nuova proprietà nella vita della Luiss, infatti, gli spazi di potere occupati dal Consiglio di amministrazione si erano manifestamente ampliati, ed erano anche aumentate le sue pressioni non solo per orientare l’istituzione di nuovi posti in determinati settori disciplinari, anziché in altri, ma anche a decidere la scelta dei docenti.

Ciò, per Romeo, era del tutto inaccettabile. Ma non si trattò di una questione “di casta”. Romeo non ignorava certo che, il “baronaggio” era sempre più forte nelle università, al sud come al Nord. E che la “libera università” avrebbe potuto forse contribuire a combatterlo, dando anche un ruolo informale nelle chiamate anche al mondo produttivo. Ma per questo si sarebbe necessariamente dovuto trovare un meccanismo delicato quanto equilibrato, il che si dimostrò rapidamente impossibile per la rigidità delle posizioni assunte dalla parte imprenditoriale – in cui giocarono forse anche dei risentimenti personali accumulati, in anni giovanili, nei confronti della categoria dei Professori.

Pubblico e privato nella società

I rapporti erano insomma difficili tra l’uomo di cultura politicamente impegnato che era Rosario Romeo, ed i rappresentanti di una categoria molto diversa dalla sua, sia dal punto di vista economico-sociale che sotto un profilo ideale e politico. Nei suoi ultimi anni da Rettore della Luiss, su cui l’ala della Fiat gettava una grande ombra, egli assistette con malcelata riprovazione alle manovre dell’azienda torinese per contrastare l’accordo tra l’Alfa Romeo e i Giapponesi della Nissan. La sua opinione e la sua irritazione erano già allora evidenti. Ed egli stesso me le confermò esplicitamente alcuni anni più tardi, nel Novembre 1987, quando fu invece la stessa Fiat che riuscì ad appropriarsi dell’intera presenza pubblica nel settore automobilistico, esprimendo il suo convincimento che, mentre la Nissan avrebbe probabilmente utilizzato l’azienda così acquisita in territorio italiano per svilupparla e per superare i duri vincoli protezionistici allora imposti dall’Europa alle auto giapponesi, l’interesse della Fiat risiedeva quasi esclusivamente nella possibilità di soffocare ed eliminare un piccolo concorrente interno.

E per lo stesso motivo, anche la successiva svendita dell’intero settore automobilistico pubblico alla Fiat, in presenza di un’offerta da parte della Ford, il cui ammontare venne allora tenuto segreto, suscitò la sua critica. E un po’ per scherzo, ma anche per far passare un segnale della sua scontentezza, dichiarò pubblicamente che avrebbe mantenuto il più a lungo possibile la sua auto personale, un’Alfa Romeo, come simbolo di una politica di sviluppo e difesa dell’economia mista.

A chiunque avesse un po’ di antenne, la scarsa compatibilità con i personaggi confindustriali che costituivano la schiacciante maggioranza del consiglio d’amministrazione, apparvero dunque evidenti. Eppure, Romeo non si arrendeva, anzi cercava di alleviare la tensione con l’ironia che molto spesso trapelava sotto il suo costante impegno a mantenere una certa gravitas accademica. Un’ironia che gettava improvvisi e assai interessanti squarci di luce sul suo sentire più profondo. Le dimissioni che fecero seguito allo scontro sulle competenze rispettive dei Consigli di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione, non furono perciò che la conclusione di un processo che si era svolto nei quattro anni precedenti sotto i suoi, anzi sotto i nostri, occhi, e l’avverarsi dei peggiori timori di Rosario Romeo.

Negli anni precedenti la sua rinuncia a guidare e legittimare scientificamente la nuova istituzione universitaria che – come ha detto con un vero English understatement Guido Pescosolido – “non fu mai del tutto l’Università che Romeo aveva sperato che fosse”. Lo vidi infatti alle prese con problemi di cui era inconcepibile che spettasse a lui occuparsi. Basta ricordare, tra i tanti, il problema delle uscite antincendio da creare in una struttura edilizia che era quasi tutta sotterranea; “una situazione – egli ebbe a dirmi – che ricordava quella di certe fabbriche all’inizio della rivoluzione industriale”. Questione di non poca importanza, ma sulla quale Romeo dovette personalmente fare una forte opera di convincimento presso la direzione amministrativa, che chiaramente tendeva soprattutto a risparmiare sui costi.

Fu quella una delle rare volte in cui egli fece trapelare la sua irritazione contro l’ambiente sociale di cui la Luiss era espressione, Eppure, non è certo un caso se non c’è, in quegli anni, tra gli scritti Romeo, almeno tra quelli pubblicati, nessun testo che contenga non dico un bilancio, ma neanche una riflessione o una meditazione relativa al tentativo Luiss. Mi sembra anzi significativo che Romeo smetta a quel punto di intervenire nel dibattito pubblico sulle questioni universitarie.

Perché se c’era in Romeo, e rimane ancora oggi nei suoi scritti ripubblicati una critica costante della crisi dell’università pubblica italiana, non vi si trova – come già detto – nessuna teorizzazione del ruolo dell’università privata. E ancora meno e si trova alcuna narrazione né spiegazione dell’impegno profuso nella creazione e soprattutto nell’avvio del funzionamento della Luiss. Dato che sembra evidente, come peraltro era confermato dall’esperienza di ogni giorno, che egli si andasse gradualmente rassegnando al fatto che il centro di eccellenza e di rinnovamento in cui egli aveva sperato, si era trasformato, nel corso dei tragici anni ’70, soltanto in un rifugio, in una piccola oasi, in una soluzione provvisoria per quei docenti che avevano ancora l’intenzione e l’entusiasmo – malgrado la situazione generale dell’università – di continuare a insegnare ciò che sapevano alle nuove generazioni, mantenendo il metodo critico e libero che dovrebbe essere quello dell’istituzione universitaria.

Era peraltro evidente che non gli sfuggiva certo l’altro aspetto di questa involontaria evoluzione, che ne aveva peraltro garantito la sostenibilità economica dell’intera iniziativa. Non gli sfuggiva cioè come essa venisse scelta perché era ormai una delle poche istituzioni in grado di offrire ad una generazione di giovani e di studenti che sarebbe altrimenti stata una generazione perduta, la possibilità di perseguire un corso di studi fuori dalle continue perturbazioni ed interruzioni dovute alla turbolenza dei tempi, anche se non fuori dall’influenza diseducativa, come studenti e come cittadini, dell’esercizio continuativo dell’abuso ideologico e dell’opportunismo politico più vile e sfrenato.