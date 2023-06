ISTAT: Pil può crescere nel 2023, poi frenata

Il pil italiano nel 2023 potrebbe crescere del +1,2%, scendendo secondo Istat nel 2024 a +1,1%. Consumi ed export possono trainare la crescita, con un incremento della occupazione e una riduzione della inflazione. Gli esperti dell’Istat però mettono in guardia dalle conseguenze della stretta monetaria voluta dalla Bce, e da un insieme di fattori negativi che comprendono gli effetti della guerra in Ucraina, la frenata delle economie americana e tedesca, la alluvione in Emilia Romagna che da sola fa quasi il 9 per cento del Pil. Fondamentale, dunque, spendere presto e bene i fondi del Pnrr.