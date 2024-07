It’s the economy, Kamala!

Kamala Harris parla da candidata democratica per la corsa alla Casa Bianca, una incoronazione senza passare dalle primarie. Dopo l’endorsement di Biden, ringrazia il presidente dicendosi “profondamente grata” e aggiungendo che “la eredità di Biden è senza pari”. Mentre iniziano ad arrivare milioni di dollari dai donors, molti democratici si schiarano con lei.

Harris è attaccata come una patella allo scoglio dell’amministrazione Biden e con ogni probabilità gli attacchi a cui Trump ci ha abituato nei confronti del presidente verranno ricalibrati sulla sua vice. Per Kamala la questione è riuscire a giocarsi i risultati dell’amministrazione in economia.

Gli Usa di Biden hanno una disoccupazione ai minimi storici, l’inflazione sotto controllo (più alta di quattro anni fa), una crescita in territorio positivo dal 2009 se si esclude l’epoca buia del covid. Hanno un piano miliardario per l’industria verde, investimenti per le infrastrutture, politiche industriali che non dispiacciono ai Repubblicani. Il Chips and Science Act del 2022 ha fornito oltre 280 miliardi di finanziamenti per promuovere la ricerca interna e la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti.

La Harris riuscirà a usare questi risultati per colmare il distacco nei sondaggi da Trump? Donaldone resta il favorito nella corsa al voto di novembre. Ma la Harris ha un buon patrimonio economico da giocarsi. Sempre che non viri del tutto su una campagna woke e giustizialista, considerando l’endorsement di AOC e della sinistra del partito.