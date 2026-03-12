La guerra dell’energia, sul piatto un terzo delle scorte di petrolio globali
L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha annunciato il più grande rilascio di petrolio dalle riserve strategiche mai effettuato: 400 milioni di barili, pari a circa un terzo delle scorte di emergenza dei 32 Paesi membri, per contenere l’impennata dei prezzi energetici provocata dalla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, entrata nel dodicesimo giorno dopo l’attacco del 28 febbraio.
La misura arriva mentre Teheran minaccia di estendere gli attacchi ai Paesi del Golfo, aumentando le tensioni sui mercati energetici globali.
Il direttore esecutivo dell’Agenzia, Fatih Birol, ha spiegato che l’intervento è necessario per affrontare uno shock petrolifero di dimensioni inedite: “I mercati del petrolio sono globali, quindi anche la risposta alle grandi perturbazioni deve essere globale”.