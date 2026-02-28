MIGA, l’appello di Trump agli iraniani 

“Al grande e fiero popolo dell’Iran, dico che l’ora della vostra libertà è ormai giunta. Restate al riparo. Non lasciate le vostre case. Là fuori il pericolo è estremo. Le bombe cadranno ovunque. Quando avremo concluso, assumete il controllo del vostro governo. Sarà vostro, pronto per essere preso. Questa potrebbe essere, con ogni probabilità, l’unica occasione che vi si offrirà per generazioni”.

“Per molti anni avete invocato l’aiuto dell’America. Ma non vi è stato concesso. Nessun presidente era disposto a fare ciò che io sono disposto a fare questa notte. Ora avete un presidente che vi offre ciò che avete chiesto. Vediamo dunque come saprete rispondere. L’America vi sostiene con una forza soverchiante e con un potere devastante. È questo il tempo di impadronirvi del vostro destino e di liberare il futuro prospero e glorioso che già si intravede a portata di mano. Questo è il momento dell’azione. Non lasciatelo sfuggire”.