MIGA, l’appello di Trump agli iraniani 

In Evidenza

CONDIVIDI:
Banner Occidentale
Dona oggi

Fai una donazione!

Gli articoli dell’Occidentale sono liberi perché vogliamo che li leggano tante persone. Ma scriverli, verificarli e pubblicarli ha un costo. Se hai a cuore un’informazione approfondita e accurata puoi darci una mano facendo una libera donazione da sostenitore online. Più saranno le donazioni verso l’Occidentale, più reportage e commenti potremo pubblicare.

MIGA, l’appello di Trump agli iraniani 

MIGA, l’appello di Trump agli iraniani 

28 Febbraio 2026

di Elena de Giorgio

“Al grande e fiero popolo dell’Iran, dico che l’ora della vostra libertà è ormai giunta. Restate al riparo. Non lasciate le vostre case. Là fuori il pericolo è estremo. Le bombe cadranno ovunque. Quando avremo concluso, assumete il controllo del vostro governo. Sarà vostro, pronto per essere preso. Questa potrebbe essere, con ogni probabilità, l’unica occasione che vi si offrirà per generazioni”.

“Per molti anni avete invocato l’aiuto dell’America. Ma non vi è stato concesso. Nessun presidente era disposto a fare ciò che io sono disposto a fare questa notte. Ora avete un presidente che vi offre ciò che avete chiesto. Vediamo dunque come saprete rispondere. L’America vi sostiene con una forza soverchiante e con un potere devastante. È questo il tempo di impadronirvi del vostro destino e di liberare il futuro prospero e glorioso che già si intravede a portata di mano. Questo è il momento dell’azione. Non lasciatelo sfuggire”.

Altre notizie di In Evidenza

VISUALIZZA TUTTI