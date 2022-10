La rivoluzione sportiva di Milan e New York Yankees

Se parli di calcio, in tutto il mondo ti parleranno del Milan. Non è un caso che sia il club più apprezzato negli USA e il più tifato in Italia. Se parli di baseball, ovunque racconteranno dei New York Yankees. Anche per questo il nuovo accordo tra le due società ha un sapore rivoluzionario. Perché questi due brand non sono solo sinonimi sport ad alto livello, ma sono modelli anche nel fashion, nell’entertainment e nel lifestyle.

Già da questo martedì il merchandise della squadra meneghina è in vendita allo Yankee Stadium. Viceversa, quello degli Yankees sarà presto disponibile a Milano in tutti gli store ufficiali. La nota ufficiale dei rossoneri riporta che “a New York è esposta l’essenza del club kit gara PUMA 2022/23 a collezioni lifestyle, passando per collaborazioni illustri, capi vintage ed accessori, fino ad arrivare a una nuova inedita collezione ispirata proprio ai college statunitensi che verrà svelata prossimamente”.