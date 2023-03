Lanzetta (ENEL): “Possiamo arrivare all’indipendenza energetica”

“L’indipendenza energetica nel nostro Paese è possibile e come Enel stiamo investendo per dare un contributo decisivo affinché questo obiettivo si realizzi nel più breve tempo possibile”. Lo dichiara Nicola Lanzetta, Direttore Enel Italia, intervenendo al seminario “Diversificazione e indipendenza energetica dell’Italia: quali prospettive?” organizzato dalla Fondazione Magna Carta in collaborazione con Enel a Roma.

“Nel prossimo triennio Enel investirà circa 18 miliardi di euro nel comparto energetico, di cui 6 sulla “generazione rinnovabile”. Siamo convinti infatti – prosegue Lanzetta – che tre siano le linee di sviluppo su cui gli addetti ai lavori e il legislatore si dovranno concentrare: investire sulle rinnovabili, aspetto che ha dalla sua parte vantaggi economici enormi; sviluppare la rete per favorire una crescita intelligente e resiliente, anche attraverso la realizzazione di centri di accumulo dell’energia; prendere sempre più coscienza di andare verso una quasi completa elettrificazione dei consumi e delle attività produttive. Tuttavia – conclude Lanzetta – questi tre aspetti, queste prospettive di evoluzione nel settore energetico, possono effettivamente e completamente prendere corpo solo se accompagnati da una evoluzione normativa”.