L’assembramento è di sinistra!

Che nel nostro paese si usino – almeno sulla stampa – due pesi e due misure è cosa tristemente nota, ma in questi giorni abbiamo superato ogni record. In verità un’ avvisaglia abbastanza significativa è stata quella del 25 aprile dove a molti gruppi ANPI è stato consentivo di sfilare per le strade, mentre l’intero paese si trovava rinchiuso nelle proprie abitazioni.

Lo stesso copione è avvenuto ieri, durante le proteste in versione italica del Black Lives Matter, in cui oltre ad imbrattare monumenti i partecipanti si sono resi responsabili di veri e propri assembramenti. Ovviamente il tutto è stato ritenuto superfluo della maggior parte di commentatori e opinionisti, gli stessi che il 2 giugno si stracciarono le vesti per contestare il diritto del Centro- destra di manifestare patriotticamente in concomitanza con la festa della Repubblica.

Si sono sprecati paginoni, e continue polemiche sul rischio contagio, ma sui rischi corsi ieri? Nulla. Solita musica nell’Italia liberal che tutto può e di nulla risponde.