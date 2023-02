Liberi Oltre, oltre 70 città in piazza per l’Ucraina

La collocazione atlantica dell’Italia è un assioma irrinunciabile, così come la convinzione che l’Occidente debba rimanere un presidio di libertà e democrazia. L’Ucraina, dopo la dominazione sovietica, Holodomor incluso, ha scelto di iniziare un percorso per far parte del nostro mondo. La Russia ha continuato ad essere un ostacolo, basti ricordare Yanukovich e l’invasione della Crimea, e questo percorso ha finito per diventare più accidentato del previsto. Da un anno a questa parte l’Ucraina è sta subendo un’offensiva militare genocida, una specie di crociata di Putin contro quei valori che hanno permesso a tante generazioni occidentali di vivere in pace. Una parte del nostro Paese, purtroppo, è insensibile alle ragioni del popolo invaso e devastato, un’altra è apertamente dalla parte di Putin. Eppure, ci sono anche tanti uomini e donne che, in questo triste anniversario, vogliono ribadire il sostegno totale all’Ucraina. Per questo, l’associazione Liberi Oltre le Illusioni ha organizzato la bellezza di 84 manifestazioni di piazza in ben 76 città italiane ed europee (scoprile QUI).

La nota del direttivo di Liberi Oltre

Il Direttivo dell’Associazione, presieduta da Michele Boldrin, spiega in una nota: “Vogliamo ribadire che nessun despota potrà mai riuscire a privarci della nostra libertà e della nostra democrazia. Saremo presenti in quante più città possibili durante quei due giorni, con sit-in, manifestazioni, incontri e anche semplici atti di testimonianza per gridare, ancora una volta, SLAVA UKRAINI!”.

“La diretta sui canali YouTube di Liberi Oltre (clicca QUI per vedere la diretta) inizierà alle ore 4:00 del 24 febbraio e terminerà la sera del 25. Durante la diretta, oltre a collegamenti con i sit-in, esperti di diversa formazione e testimonianze dall’Ucraina ci aiuteranno a ricostruire questo anno di guerra e a chiedersi cosa sia opportuno fare affinché libertà e democrazia possano sventare l’attacco imperialista in corso.”

Le adesioni alle manifestazioni

I sit-in sono distribuiti tra venerdì 24, sabato 25 e domenica 26. Il numero di adesioni è elevatissimo numero di adesioni, anche di associazioni politico-culturali e partiti. Tra questi, ALDE, ALDE – AIM for Europe, ALI, Associazione Piero Capone, Base Italia, Comitato Ventotene, Economia Italia, Eumans, europaNow!, FIAP, FIDU, Fondazione Einaudi, Generazione Ventotene, Giovani Democratici, Gioventù Federalista Europea, Immoderati, Italia Birmania Insieme, Liberi! appello libdem, MEAN – Movimento Europeo Azione Nonviolenta, Più Europa, Radicali Italiani, RLS, Terre di Confine – Centro di cultura Ucraina, UA MI, Volt, Yourope, Italia Viva, Azione.