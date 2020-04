Ma le task force sanno fare di conto?

A sostegno delle ultime scelte governative milita un articolato studio del Comitato tecnico-scientifico, secondo il quale una riapertura indeterminata delle attività produttive potrebbe portare ad avere, alla data dell’8 giugno prossimo, ben 151.231 italiani in terapia intensiva.

Non avendo le stesse approfondite conoscenze tecniche dei membri del Comitato, mi sono limitato a “fare un po’ di conto” utilizzando gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile. In effetti, affinché si realizzi lo scenario così autorevolmente tratteggiato da chi ci guida, dovremmo avere contestualmente anche un milione e mezzo di ricoverati ed almeno altri sei milioni di positivi in isolamento domiciliare.

In altre parole, non ci si potrebbe riuscire in così breve tempo nemmeno con un DPCM che obbligasse tutti i produttori ad iniettare il virus nel latte, e finanche nelle acque minerali.

Ma nulla vieta purtroppo di provare a prendere in giro in un colpo solo, e con assoluta accuratezza scientifica, ben 60 milioni di italiani.