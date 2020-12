Macron positivo al Covid. Eliseo in isolamento

Macron è positivo al Covid19. Lo ha reso noto l’Eliseo con un comunicato stampa diramato in mattinata. A quanto emerge, sembrerebbe che il Presidente francese, dopo i primi sintomi riconducibili ad un eventuale contagio, si sia sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. Ora il premier, come si apprende, continuerà a lavorare a distanza. Intanto tutto il personale dell’Eliseo è in isolamento.

Auguri di pronta guarigione sono arrivati subito dalla Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen che su twitter si è così rivolta a Macron: “Sono di tutto cuore al tuo fianco – ha scritto su Twitter – Questa pandemia, la sconfiggeremo insieme. Continueremo a lavorare mano nella mano per vaccinare e proteggere i nostri cittadini».