Med-Or, al via il progetto Geopolitica, tecnologie e sicurezza nel Mediterraneo

Roma. Con la riunione di kick-off che si è tenuta il 12 novembre presso la sede della Fondazione Med-Or, ha preso ufficialmente il via il progetto di ricerca e formazione “Geopolitica, tecnologie e sicurezza nel Mediterraneo. Evoluzione e sfide alla sicurezza globale nel Mediterraneo Allargato, tra competizione geopolitica e rivoluzione tecnologica. Quali prospettive per l’Italia?”.

L’iniziativa, sviluppata da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government, rientra nel bando “Geopolitica e tecnologia” promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CSF, e si concluderà nel corso del 2026.

Il progetto nasce con l’obiettivo di analizzare in chiave multidisciplinare le trasformazioni strategiche dell’area euro-mediterranea, esplorando l’interconnessione tra innovazione tecnologica, sicurezza e geopolitica. Durante il kick-off sono state illustrate le linee guida e condivise le prime fasi di lavoro tra i ricercatori coinvolti.

La ricerca prevede la realizzazione di sei paper tematici, articolati in tre aree di studio di particolare attualità: la connettività trans-mediterranea, la sicurezza e transizione energetica, le minacce non convenzionali. I risultati delle analisi verranno approfonditi nel corso di alcuni workshop accademici e confluiranno in una pubblicazione scientifica finale che raccoglierà contributi e riflessioni emerse nel biennio di attività.

Il progetto intende offrire un contributo concreto di riflessione strategica e di approfondimento su tematiche fondamentali per il “sistema paese” e la sua proiezione internazionale, in un contesto di competizione globale e sfide emergenti, con particolare attenzione

all’evoluzione della dimensione della sicurezza e al ruolo delle nuove tecnologie nei nuovi equilibri geopolitici.