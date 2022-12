Moderati al tempo dei social, al via l’evento di Magna Carta ad Arezzo

I moderati, i social media e la volontà di non svuotare la “complessità” della rappresentanza inseguendo la logica dei like. È su queste basi che, nelle ultime settimane, Fondazione Magna Carta ha avviato una riflessione in vista dell’evento “A Cesare e a Dio”, in programma il 2 e il 3 dicembre a Bucine, in provincia di Arezzo.

Sul nuovo sito di Magna Carta, Quagliariello, Verderami, De Jong, Labate e Orsina hanno scritto di moderatismo in Italia, di cosa sta accadendo alle grandi famiglie della politica europea e del ruolo che i social media possono avere in una proposta politica alternativa al populismo.

Un confronto prezioso per chi non vuole arrendersi alla deriva della politica digitale: tra “momentismo” che brucia leadership e programmi, polarizzazione degli slogan, profilazione, controllo e dominio dell’algoritmo sul libero voto.

Ancora, tra le questioni che saranno affrontate nel corso dell’evento ad Arezzo, Magna Carta mette sul tavolo l’impegno in politica dei giovani oltre la tradizionale forma partito e il punto sul dibattito in corso nel nostro Paese relativamente al presidenzialismo.