Natalità, Magna Carta lancia il progetto “Per una primavera demografica”

Il 27 marzo alle ore 17:00, presso l’Hotel Bernini a Roma, la Fondazione Magna Carta presenta un nuovo progetto di ricerca intitolato “Per una primavera demografica”. A presentare l’iniziativa, Gaetano Quagliariello, Presidente di Magna Carta, e Annamaria Parente, già Senatrice e coordinatrice ‘Sanità e Welfare, Scienza e Persona’ del Comitato Scientifico della fondazione.

Interverranno nel corso dell’evento Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità e Gian Carlo Blangiardo, Presidente dell’Istat. A coordinare i lavori dell’evento, il giornalista Francesco Verderami. Nel 2022, Magna Carta ha già dedicato il suo “Osservatorio sulla Crisi di sistema” all’analisi delle tendenze demografiche in Italia; ora la fondazione intende approfondire le ragioni e indagare le cause profonde del calo delle nascite in Italia.

La ricerca vuole analizzare le buone pratiche di welfare aziendale e territoriale, costruire una mappa della natalità, organizzare dei focus group tematici e infine proporre nuove politiche in grado di rispondere ai bisogni e alle aspirazioni delle famiglie italiane.