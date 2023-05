Natalità, Meloni: “Priorità assoluta della nostra azione di Governo”

“Abbiamo fatto della natalità e della famiglia una priorità assoluta della nostra azione di Governo. Lo abbiamo fatto perché vogliamo che l’Italia torni ad avere un futuro. A sperare e a credere in un futuro migliore rispetto a questo presente incerto”. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, agli Stati generali della Natalità. Meloni ha sottolineato che su temi come la natalità il Governo sta rispettando gli impegni presi in campagna elettorale con gli italiani.