Natalità: senza una grande alleanza tra Stato e imprese, il futuro dell’Italia resta a rischio
21 Ottobre 2025
I nuovi dati Istat sulla natalità confermano una verità che ormai non possiamo più ignorare: l’Italia continua a “perdere” figli, e con essi perde futuro. La crisi demografica non è una questione statistica, ma una vera e propria emergenza nazionale che tocca la sostenibilità economica, sociale e culturale del Paese.
L’Osservatorio sulla Crisi Demografica della Fondazione Magna Carta propone una grande alleanza per le nascite, che coinvolga Governo, enti locali, Pubblica Amministrazione, terzo settore e mondo delle imprese.
Solo un’azione corale e coordinata può affrontare le radici profonde di questo declino.
Le nostre ricerche mostrano come il desiderio di genitorialità tra i giovani italiani non sia scomparso. Al contrario, molti di loro dichiarano di volere figli, ma si scontrano con ostacoli materiali e culturali: la precarietà lavorativa, la necessità di implementare sempre di più le politiche di conciliazione e i servizi per l’infanzia; e una cultura che spesso considera la maternità o la paternità come un freno, anziché un valore sociale condiviso.
Rimettere la natalità al centro dell’agenda pubblica non significa invadere la sfera privata, ma garantire le condizioni affinché la scelta di mettere al mondo figli non diventi un lusso o un rischio.
Serve una visione di lungo periodo, che unisca politiche economiche, sociali e culturali in un progetto comune.
Rimuovere gli ostacoli alla genitorialità è un dovere verso le prossime generazioni, ma anche un investimento nella sostenibilità stessa del nostro sistema.
Non c’è futuro senza vita, e non c’è vita senza una comunità che la accolga e la protegga.