Negli ultimi dieci anni 116mila giovani meridionali al Nord

Negli ultimi dieci anni 116.000 giovani provenienti dal Sud e dalle Isole sono andati a lavorare al Nord. 13.000 dal Centro Italia. Sono dati Istat sulle migrazioni all’interno del nostro Paese. In totale, considerando le uscite verso altre nazioni, 150.000 giovani laureati hanno lasciato il Sud. Il costo stimato per le regioni del Mezzogiorno è di 45 miliardi. Ogni anno, Nel sud, in media le retribuzioni sono il 20% in meno che nel resto dell’Italia.