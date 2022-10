Numeri record per gli ITS in Lombardia

Buone notizie dalla Lombardia sul fronte ITS. Si stima, infatti, che saranno circa 6.500 gli studenti potrebbero frequentare 300 corsi erogati da 25 Fondazioni ITS. Tutto coerente con l’obiettivo fissato con la riforma e il PNRR: raddoppiare il numero di iscritti entro il 2026. È logico che sia una delle regioni con più Pmi ad annunciare tali numeri.

“Il sistema ITS lombardo non solo mantiene il primato in Italia per numero di iscritti e numero di corsi ma è in linea con il tessuto imprenditoriale, composto da tanti settori simbolo del Made in Italy”, ha commentato l’assessora regionale alla Formazione e lavoro Melania Rizzoli.