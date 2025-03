Occidentale, online il nuovo shop. Un viaggio tra storia, cultura e società

E’ online il nuovo shop dell’Occidentale, una nuova piattaforma dedicata a storia, cultura e analisi delle dinamiche sociali. Il nuovo spazio del nostro giornale si articola in tre sezioni: Storico, un canale multimediale che offre una lettura critica dei processi storici e culturali. La Biblioteca della Fondazione Magna Carta, con un patrimonio di idee e riflessioni sempre più accessibile in formato digitale. Le Aree fragili, un approfondimento su temi cruciali del nostro tempo, come la questione demografica.

Romanzo Italiano, in particolare, è un ciclo di undici videolezioni in cui il professor Gaetano Quagliariello guida gli spettatori alla scoperta dei grandi romanzi del Novecento, evidenziando il profondo legame tra storia e letteratura. La prima puntata, già disponibile, è dedicata a Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un capolavoro che racconta il passaggio epocale verso l’Italia unita.

Romanzo Italiano è ispirato all’ultimo volume pubblicato da Quagliariello con Rubbettino, Storia d’Italia in dodici romanzi. Buona lettura, buona visione.