Omofobia, Governo gay friendly per norme liberticide

Il governo più gay friendly della storia d’Italia non si limita a denunciare e stigmatizzare, come è giusto, ogni tipo di discriminazione, ma invita il Parlamento ad introdurre norme liberticide che colpirebbero penalmente chi per esempio è contrario all’adozione dei bambini da parte di coppie gay o all’abominevole pratica dell’utero in affitto.

Proprio ieri abbiamo visto il Presidente Giuseppe Conte tenere una conferenza stampa sotto l’occhio vigile di Rocco Casalino, portavoce e capo ufficio stampa di Palazzo Chigi, fidanzato con un uomo, fatto che non gli ha evidentemente impedito di fare carriera, così come non lo ha impedito ai parlamentari e membri del Governo che non nascondono la loro omosessualità, essendo liberi in un paese libero di vivere come e con chi vogliono.

Nello stesso momento purtroppo le famiglie italiane che hanno la colpa di essere composte da un uomo e da una donna e dai loro figli sono state abbandonate al loro destino da questo Governo che nei provvedimenti per superare la crisi del coronavirus le ha totalmente ignorate.