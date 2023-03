Pasolini, Quagliariello (Fondazione Magna Carta): “Sua lezione su diritti ancora attuale”

“La lezione più attuale di Pier Paolo Pasolini resta quella sui diritti civili e sulla questione antropologica: continuare a battersi per i diritti delle persone come strumento di progresso sociale, senza trasformarli in desideri convenzionali e omologanti. Che si parli di vita o morte, di genitorialità, tecnoscienze o immigrazione, non serve una nuova ideologia dei diritti che rischia solo di sfavorire le persone più deboli e minacciare i fondamenti della nostra civiltà. Oggi la centralità della persona e i diritti ad essa connessi non possono essere considerati un dato scontato. In alcuni casi devono essere ricercati in un’istanza etica, senza pretendere che essa si consolidi in leggi positive. In questo percorso Pasolini ancora oggi ci offre una bussola per andare avanti”. Così Gaetano Quagliariello, presidente della Fondazione Magna Carta, a margine della presentazione del volume “Il profeta scandaloso. Passione e ideologia: Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita e oltre…” (Rubbettino 2023) che si è svolta oggi a Roma presso la Sala Giacomo Matteotti di Palazzo Theodoli (Camera dei Deputati). La presentazione è stata organizzata dalla Fondazione Magna Carta e dall’Associazione Patria e Costituzione.