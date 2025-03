Per chi suona la sega elettrica

Jeff Bezos ha dichiarato sui social che i due pilastri del Washington Post saranno sempre di più la libertà di espressione e il libero mercato. Un’impostazione che sembra riecheggiare la visione di Elon Musk.

La reazione non si è fatta attendere: il responsabile delle pagine editoriali del grande quotidiano americano, ha lasciato il suo incarico. Subito dopo, proprio in nome del libero mercato, il Washington Post ha sferrato un affondo contro Musk: il DOGE armato di sega elettrica, pronto a stroncare gli sprechi pubblici americani, negli ultimi quindi anni, tra prestiti, sussidi e contratti con NASA e Pentagono, avrebbe beneficiato di quasi 40 miliardi di dollari per le sue aziende.

Lotta dura alla spesa pubblica, insomma, ma quella altrui. A quanto pare, il WaPo sembra proprio essersi tolto un bel sassolone dalla scarpa. Sarà un anticipo della nuova linea editoriale? In ogni caso, considerando il dirigismo in economia del regime cinese o l’ansia regolatoria della Ue, che i grandi innovatori americani possano godere di crediti ambientali e agevolazioni federali non sembra poi così grave.