Per la maggioranza degli italiani il PNRR è un’opportunità di sviluppo

Quasi il 55% degli italiani considera il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza un’opportunità per lo sviluppo per l’Italia. I meriti di questa opportunità per il Paese vengono attribuiti al Governo Draghi (che ne ha preso l’eredità dal Governo Conte 2 riscrivendolo in parte) e in seconda battuta al Governo Meloni che ora gestisce i fondi. Il 52% degli italiani crede che sia necessaria una gestione speciale del PNRR con la nomina di un commissario. 2 italiani su 5, infine, si dichiarano contrari all’eliminazione dei controlli concomitanti della Corte dei Conti. Sono i dati di una ricerca Euromedia Research realizzata lo scorso 6 giugno su un campione di mille cittadini italiani.