Perché Trump ha cambiato idea su TikTok

Non è raro che le decisioni politiche di Donald Trump – giudicate spesso contraddittorie – suscitino una certa perplessità: il recente caso TikTok, l’app cinese accusata di rappresentare una seria minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha fatto parecchio discutere, come sottolinea Abe Greenwald in un articolo su Commentary.

TikTok, di proprietà del colosso cinese ByteDance, è da tempo al centro di polemiche per il suo possibile impiego ai fini della raccolta di dati sensibili da parte del Partito Comunista Cinese. Infatti era stato proprio Donald Trump, durante la sua prima amministrazione, a tentare di vietare l’app negli Stati Uniti per salvaguardare la sicurezza nazionale.

A vietare TikTok negli Usa, però, è stato Biden nel 2024. A meno che ByteDance non avesse venduto l’app entro il 19 gennaio 2025. All’inizio dell’anno la app è andata offline ma, nel primo giorno del suo nuovo mandato, Trump ha firmato un ordine esecutivo che garantisce a TikTok la possibilità di continuare a operare nel mercato americano. Perché?

Per opportunismo politico – sostiene Greenwald. TikTok, popolarissima tra i giovani statunitensi, rappresenta un potente strumento per raggiungere e mobilitare un segmento chiave dell’elettorato. Di fronte a questa opportunità, la vecchia minaccia diventa una leva utile a rafforzare il proprio consenso, anteponendo agli interessi strategici del Paese un ritorno – personale – in termini elettorali.

I rovesciamenti di fronte sono un aspetto ricorrente dello stile trumpiano. “Transazionale”, lo definisce Greenwald: un approccio politico che implica decisioni basate su accordi pratici e su un vantaggio immediato, piuttosto che su valori condivisi o ideali comuni.

Questa capacità di mediazione si riflette anche nel modo in cui Trump ha formato la sua squadra di governo: liberisti, protezionisti, favorevoli alle trivellazioni petrolifere o alle auto elettriche, con Trump a governare in modo flessibile tra interessi contrapposti.

Dietro l’apparente incoerenza su TikTok c’è quindi un tratto essenziale della leadership trumpiana. Quel pragmatismo radicale che però, conclude Greenwald, rischia di apparire privo di una guida etica chiara (darkness). Dettato più dall’interesse individuale che da principi ideali assoluti. E gli americani, eleggendo per la seconda volta Trump, hanno implicitamente accettato i termini di questo “contratto”.