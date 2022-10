Pil cresce per settimo trimestre consecutivo, effetto Draghi aiuta il Governo

La stima di crescita del Pil nel terzo trimestre del 2022 è dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. Lo dice Istat riportando come dato congiunturale il +0,5 e +2,6% tendenziale. “La fase espansiva del Pil prosegue pertanto per il settimo trimestre consecutivo, ma in decelerazione rispetto al secondo trimestre dell’anno”.

La stima secondo Istat ha “natura provvisoria”. Calano il settore agricolo e industriale, aumentano i servizi.

Dopo il dato sull’ultimo trimestre, la variazione del Pil già acquisita per il 2022 è pari a 3,9%. Dal lato della domanda, l’Istat segnala il “contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta, a seguito di una crescita delle importazioni maggiore rispetto alle esportazioni”.

Alcuni analisti si aspettavano un calo del Prodotto interno lordo rispetto al trimestre precedente, ma non sembra andare così. Il Pil cresce per il settimo trimestre consecutivo. Il lavoro fatto dal Governo Draghi lascia quindi l’atteso spazio di manovra a Meloni per i provvedimenti sul caro bollette.