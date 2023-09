RiciclART, la Vittoria alata di Fracassi per Brescia e Futura Expo

FUTURA svela il suo programma d’arte: In un anno speciale, quello della Capitale della Cultura, FUTURA si prepara a regalare a Brescia un’esperienza artistica straordinaria. L’attenzione è concentrata sulla Vittoria Alata-RiciclART, la scultura iconica di Brescia realizzata con materiali di riciclo da Cristian Fracassi, che diventa il simbolo della città in continua evoluzione. Presentata ufficialmente al Ridotto del Teatro Grande, l’opera di Fracassi vuole essere un’anticipazione dell’arte che verrà. Ma non è tutto, FUTURA EXPO 2023 offrirà anche altri spazi dedicati all’arte, creando un ambiente unico da esplorare.

La Vittoria Alata farà la sua comparsa in Corso Palestro, all’angolo con Via X Giornate il 7 settembre, per essere poi trasferita a FUTURA EXPO e successivamente all’interno della galleria di un palazzo Bresciano. La scultura, che si rifà all’omonimo bronzo simbolo di Brescia, è alta quasi 5 metri (incluso il basamento di appoggio) ed è realizzata interamente con materiali riciclati come bottiglie, mascherine, biopolimeri, legno, grafite, gomma, sementi tessuti, cavi. Ogni pezzo – sono 19 – è frutto della collaborazione tra aziende per lo più locali, che hanno applicato la filosofia del riuso e del riciclo in una chiave nuova e creativa.

Una descrizione dettagliata è disponibile nel catalogo curato da Isinnova, il fondatore e ideatore del progetto, l’ingegnere Cristian Fracassi aggiunge: «Questa realizzazione è un’ode alla sostenibilità e al potere trasformativo dell’arte. La Vittoria Alata, realizzata con materiali di riciclo, simboleggia la vittoria della sostenibilità e il cambiamento positivo che possiamo apportare alla nostra città e al nostro ambiente». “Vittoria Alata-RiciclART” diventa quindi il simbolo di una città in continua metamorfosi. Come afferma il Presidente della Camera di Commercio di Brescia, Roberto Saccone, «Questo è un anno speciale per la nostra città. In occasione di Brescia e Bergamo Capitale della Cultura in FUTURA EXPO abbiamo deciso di dare particolare spazio all’arte e alla cultura e al loro legame con il mondo dell’economia e delle imprese».

«Abbiamo perciò chiesto a Cristian Fracassi, giovane talento bresciano in grado con la sua creatività di rappresentare al meglio questo legame, di pensare ad un’opera d’arte che fosse concepita con materiali di riciclo aggiungendo con ciò all’iniziativa anche il valore dell’arte “sostenibile”». Un’opera simbolica e un modo originale, artistico e di valore per ricordare alla cittadinanza l’arrivo di FUTURA EXPO 2023. «La Vittoria Alata è, indiscutibilmente, tra i simboli più rappresentativi della nostra città. Dopo quasi due millenni, la sua bellezza senza tempo non cessa di essere fonte di ispirazione, come dimostra l’opera di Fracassi dedicata alla Nike bresciana», ha dichiarato la Sindaca di Brescia Laura Castelletti.

«Vittoria Alata-RiciclART impiega un’immagine antica per veicolare un messaggio estremamente attuale, perché la transizione ecologica e il contrasto al riscaldamento globale sono le vere grandi sfide che dovremo affrontare in maniera sempre più determinata nei prossimi anni. L’arte, grazie al suo linguaggio

universale, è capace di raggiungere e coinvolgere tutti: per questo ringrazio Cristian Fracassi e tutti gli organizzatori per aver voluto realizzare questa installazione davvero iconica, in grado di rappresentare l’esigenza che tecnologia e arte lavorino in sinergia per migliorare il nostro futuro e quello delle giovani generazioni».

«Fondazione Brescia Musei è grata agli organizzatori di Futura e all’imprenditore e grande innovatore Cristian Fracassi per essere stata coinvolta in questa importante campagna di sensibilizzazione della comunità bresciana al valore del rapporto tra arte e sostenibilità», ha dichiarato Francesca Bazoli, Presidente di Fondazione Brescia Musei. «La cultura della sostenibilità ha bisogno di metafore e di traduzioni simboliche in grado di connettere un concetto estremamente recente, come quello della sostenibilità, con concetti molto più consolidati quali ad esempio il rapporto con la nostra comunità, con le sue risorse patrimoniali e culturali e il rispetto della conservazione, sia essa di una memoria artistica o di un materiale prezioso».

«La scelta della Vittoria Alata – nella sua originale realizzazione monumentale in bronzo, materiale tra i più sostenibili e da millenni impiegato in un processo di un riuso continuo – è dunque particolarmente appropriata a rappresentare questi temi anche per la circostanza, quasi ironica, che questo capolavoro bronzeo, nella sua versione antica, fu probabilmente salvato da una fusione che l’avrebbe fatto divenire un’arma, uno scudo, un infisso o un utensile».

«Per queste ragioni sapere che un percorso di installazioni artistiche dedicate all’arte della sostenibilità esordisce con la nostra Vittoria Alata inorgoglisce l’Istituzione che rappresento e ricorda a tutti noi il valore del rispetto per il patrimonio, che è il primo motore del rispetto per il nostro ambiente e dunque anche dell’affermarsi di un vero concetto di sostenibilità».

(Nella foto, il taglio del nastro davanti alla Vittoria Alata-RiciclArt, realizzata per Futura Expo da Isinnova)