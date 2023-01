Riforme: Pagano (FI), “svincolare partiti da finanziamenti privati”

Il presidente delle Commissione Affari Costituzionali della Camera, l’onorevole Nazario Pagano, giudica positivamente “un intervento del Parlamento per dare piena e vera attuazione all’articolo 49 della Costituzione”. Da quella mancata attuazione è derivata, in tempi recenti, tutta una serie di “scelte politiche sbagliate,” come l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti senza l’introduzione di una legge sulle lobby; la riduzione del numero dei parlamentari: tutte misure afflittive che evidenziano una debolezza del corpo politico, costantemente alla ricerca di un consenso elettorale sempre più volatile. Tanto che viene da chiedersi, conclude Pagano, se “il finanziamento pubblico non debba essere reintrodotto, svincolando i partiti dai finanziamenti privati”.