Rosso ad alta velocità, Frecciarossa diventa partner di Scuderia Ferrari

Tecnologia, innovazione e alta velocità. Il Frecciarossa di Trenitalia (FS Italiane) diventa partner ufficiale di Scuderia Ferrari: due eccellenze italiane che si incontrano. La partnership è stata siglata ieri a Maranello dove accanto alla monoposto di Scuderia Ferrari è stato presentato un modello in scala 1:1 del Frecciarossa 1000 con la nuova livrea del brand di Trenitalia.

Il marchio rosso dell’Alta velocità italiana era già apparso sulla monoposto Ferrari in Formula 1, al Gran Premio del made in Italy e dell’Emilia-Romagna e nel Gran Premio di Spagna. Torneremo a vederlo in altri appuntamenti, dal Gran Prix francese al Gran Premio d’Italia, all’Autodromo di Monza. Il Frecciarossa come simbolo dei collegamenti ad alta velocità, in Italia ma sempre di più anche in Europa.

Per Trenitalia e il Gruppo Fs Italiane l’Europa è ormai un mercato di riferimento. La partnership con Scuderia Ferrari rappresenta quindi una conferma della volontà di sostenere prestigiosi eventi sportivi di grande richiamo, accanto ai più celebri marchi italiani. Promuovendo una idea moderna di mobilità, fatta di collegamenti rapidi, frequenti e attenti alle esigenze dei passeggeri.