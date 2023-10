Sabato 21 ottobre alle 16.30 presso la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni a L’Aquila, la Fondazione Magna Carta inaugura la XVII Edizione della Scuola di Alta Formazione Politica con la lectio magistralis tenuta dalla professoressa Maria Teresa Giusti e intitolata Le Relazioni pericolose tra Italia e Russia: quelle di ieri e quelle di oggi… Le ‘Relazioni pericolose’ sono innanzitutto quelle tra Italia e Unione Sovietica nel periodo 1924-1941 che la professoressa Giusti ha ricostruito sulla base delle fonti di archivio dei due Paesi (“Relazioni pericolose. Italia fascista e Russia comunista”, Il Mulino 2023). Così come “dopo la fine dell’Impero austro-ungarico si aprì un enorme vuoto di potere tra Balcani e Mediterraneo”, spiega la professoressa Giusti, anticipando alcuni passaggi della lectio, anche oggi “una ‘zona calda’ dell’Europa, l’Ucraina, per la sua posizione strategica attrae le grandi potenze nel Donbas ricco di materie prime e ponte di congiunzione con l’Asia”. Qui urly.it/3xwfn la presentazione dell’evento sul sito di FMC. Tra i docenti dell’edizione 2023 della Scuola di Magna Carta, Gaetano Quagliariello, Presidente FMC, Nicolò Zanon, vicepresidente Corte Costituzionale, Giovanni Orsina, direttore LUISS School of Government, Sebastiano Cardi, già ambasciatore d’Italia presso l’Onu, Beniamino Quintieri, presidente Istituto Credito Sportivo, Luca Antonini, giudice della Corte Costituzionale, e Fabio Cintioli, avvocato e professore ordinario di Diritto Amministrativo alla UNINT di Roma.