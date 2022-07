Saranno pure le vacanze estive più costose della Storia ma dopo il Covid ce le meritiamo

Quest’estate rincari record per le vacanze estive, le più costose da cinquant’anni a questa parte. Lo dice il Codacons elaborando dati Istat. Il turismo tira la ‘ripresina’ italiana, nel Belpaese tornano a sbarcare anche tanti stranieri. Ma i rincari tra viaggio vitto e alloggio si fanno sentire. Più 30 per cento i voli nazionali in aereo, +120 per cento i voli internazionali. +18 per cento i traghetti. +23 per cento il costo della benzina, bonus permettendo. +31 per cento il gasolio. Pare che aumenteranno, pochino, pure le autostrade. +22 per cento in media il pernotto in albergo. Tra +5 e 10 per cento per bar, spritz, generi alimentari. In totale una vacanza che nel 2021 per 10 giorni avremmo pagato intorno ai mille euro ci costerà come minimo 200 euro in più. E per chi va all’estero i costi potrebbero aumentare.

Ora però con tutto l’affetto per chi dovrà rinunciare alle vacanze estive (ma al di là del Codacons ricordiamoci pure che si può viaggiare on the road scegliendo e confrontando prezzi e posti migliori), una cosa va detta. Dopo due anni di pandemia, tamponi, mascherine, lockdown, distanziamento sociale, kit da fare a casa, paura e ansia generalizzate, beh, forse 200 euro in più per farci una bella vacanza rigenerante chi può se li può permettere. In attesa del prossimo autunno caldo, tra politica, minacce di recessione globale, guerre e pandemie. Buon viaggio!