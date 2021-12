Sciopero generale, Landini: “Bisogna unire il paese, non dividerlo”

“Bisogna unire il Paese, non divederlo. Quello che divide il Paese non è lo sciopero, ma l’evasione che non viene combattuta, la precarietà, l’ingiustizia. Oggi è una giornata bellissima, non solo perché c’è il sole, ma perché abbiamo riempito le piazze, perché abbiamo rimesso al centro della discussione di questo Paese il lavoro, i bisogni reali, la necessità di un cambiamento”. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, durante la manifestazione in piazza del Popolo, a Roma, per lo sciopero generale proclamato con la Uil.

“Hanno detto che è una manovra espansiva, sì ma espansiva per chi? E’ il momento di dare numeri precisi, numeri reali e lo dico anche ai tg, ai giornali, alla televisione, all’informazione. Quando il 16 novembre ci convochi e ci dici che hai 8 miliardi e ci hai chiesto cosa pensavamo, abbiamo detto che dovevano andare a lavoratori e pensionati, non al taglio dell’Irap o alla modifica delle aliquote Irpef. Noi avevamo avanzato la proposta di decontribuire il lavoro e non è stato fatto. Si è intervenuto sulle aliquote e questo determina una cosa precisa: chi prende poco, avrà poco. dico ai giornali di dire la verità, non di fare le percentuali e di dire balle. Oggi – ha aggiunto Landini – non è il momento di dare di più a chi ha già, ma di tutelare chi non ce la fa e chi non arriva a fine mese. Abbiamo bisogno di unire questo paese, non di dividerlo e lo divide l’evasione fiscale che non viene combattuta, la precarietà nel lavoro, l’ingiustizia, questo divide il Paese”.