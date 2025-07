Scordatevi lo Stato di Palestina finché Hamas non libera gli ostaggi

Il Forum delle Famiglie degli Ostaggi e dei Dispersi – spesso in disaccordo con il governo di Benjamin Netanyahu – ha diffuso una dichiarazione rivolta alla Francia, al Regno Unito e a chiunque altro pensa di legittimare Hamas, dietro il paravento dello “Stato palestinese”:

“Di recente, abbiamo assistito a un aumento di iniziative volte al riconoscimento unilaterale di uno Stato palestinese – mentre 50 ostaggi sono ancora tenuti prigionieri da Hamas da 663 giorni.

Riconoscere uno Stato palestinese mentre 50 ostaggi restano intrappolati nei tunnel di Hamas equivale a premiare il terrorismo.

Un simile riconoscimento non è un passo verso la pace, ma piuttosto una chiara violazione del diritto internazionale e un fallimento morale e politico che legittima crimini di guerra orribili.

Il rapimento di uomini, donne e bambini, tenuti contro la loro volontà nei tunnel e sottoposti a fame, abusi fisici e psicologici, non può né deve costituire la base per la creazione di uno Stato.

Se la comunità internazionale desidera davvero la pace, deve unirsi agli sforzi degli Stati Uniti chiedendo prima la liberazione di tutti gli ostaggi, e poi la fine dei combattimenti.

Il riconoscimento di uno Stato palestinese prima che gli ostaggi siano restituiti sarà ricordato nella storia come la convalida del terrorismo come via legittima per ottenere obiettivi politici.

Il primo passo essenziale per garantire un futuro migliore per tutti i popoli deve essere la liberazione di tutti gli ostaggi attraverso un accordo unico e globale.”

Va ricordato che le famiglie degli ostaggi hanno in gran parte fatto pressione per una fine del conflitto.