Le speranze dell’Italia nella Silver Economy

In questo periodo sentiamo sempre più parlare di Silver Economy, ma cosa è esattamente? Si tratta dell’economia che dipende dalle risorse accantonate o possedute dalla fascia di popolazione anziana che ha già compiuto i 65 anni di età. L’aggettivo silver, infatti, è un riferimento al loro colore dei capelli. A causa delle dinamiche demografiche che molti Paesi occidentali stanno vivendo, l’Italia in particolare, è un mercato in crescente espansione.

Blangiardo (Istat) dà i numeri degli anziani

Al momento, l’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo. Nel 2019 la speranza di vita oltre i 65 anni pari è arrivata a 19,7 anni per gli uomini e 22,9 per le donne. Numeri ben al di sopra della media europea.

Anche il Presidente dell’Istat, Gain Carlo Blangiardo, conferma che il numero di anziani è destinato a crescere. “Oggi ci sono 17 mila persone con almeno 100 anni, fra 30 anni ne avremo 80 mila”, ha affermato in occasione del convegno “Silver economy, una nuova grande economia” presso la Camera dei deputati. Allungando ulteriormente lo guardo, ci si accorge che stiamo parlando di cifre enormi. “Le persone con almeno 90 anni sono oggi 800 mila e nel 2070 2 milioni 237 mila”, ha spiegato Blangiardo, evidenziando la debolezza e la fragilità che oggi caratterizzano i contesti familiari.

I dati della Silver Economy

Bastano pochi dati per confermare questa tesi. Secondo il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, inoltre, l’impatto sul prodotto interno lordo nazionale degli over 65 è un valore stimabile compreso tra i 323,5 e i 500 miliardi di euro. Ciò significa, quindi, che è una quota tra il 20% e il 30% del PIL del 2020.

Il patrimonio medio di questa fascia di popolazione consta di circa 292mila euro. Considerando che, attualmente, parliamo di 13,9 milioni persone, la loro ricchezza ammonta complessivamente a 4.059 miliardi di euro. È addirittura il 41,4% della ricchezza totale dei cittadini italiani. Itinerari previdenziali stima che, ogni anno, lo spendibile netto annuo dei Silver italiani si aggiri intorno ai 283,6 miliardi di euro.